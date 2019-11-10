İhracata dizi dopingi
Türk dizileri dünyayı ekrana kilitliyor. Yayınlandıkları ülkelerde en çok izlenen yapımlar arasına giren diziler ciddi ekonomik getirisinin yanında Türkiye imajına ve ürünlerin tanıtımına destek verirken ihracata da büyük katkı sağlıyor.
Yayınlandıkları ülkelerde en çok izlenen yapımlar arasına girmeyi başaran Türk dizileri ihraç edildikleri ülkelerde hizmet ve mal dış satımına büyük katkı sağlamaya başladı. Türkiye imajına ve ürünlerinin tanıtımına büyük katkı veren Türk dizilerinin büyük bir kısmının yayınlandığı Latin Amerika ve Karayip ülkelerinden Venezuela, Brezilya, Peru, Paraguay, Dominik Cumhuriyeti, Arjantin, Uruguay ve Şili’ye mal ihracatında son 3 yılda istikrarlı bir artış yakalandı. 2016 ile 2018 yılları kıyaslandığında Venezuela’ya ihracat yüzde 572, Dominik Cumhuriyeti’ne yüzde 155, Paraguay’a yüzde 105, Peru’ya yüzde 88 ve Şili’ye yüzde 78 arttı.
İSPANYA’DA % 55 ARTIŞ
Söz konusu yapımlar Latin Amerika’nın yanı sıra Afrika, Batı Avrupa, Orta Avrupa ve Balkanlar coğrafyasında da ciddi ölçüde izleniyor. Örneğin, ‘Kara Sevda’ ve ‘Kara Para Aşk’ dizilerinin beğeniyle seyredildiği İspanya’ya ihracat 2016’ya kıyasla 2018’de yüzde 55 artış gösterdi. Romanya, Hırvatistan, Karadağ ve Sırbistan’a, ‘Kara Sevda’, ‘Kara Gül’ ve ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizileri ihraç edilirken, diziler bu ülkelerde Türk malı ürünlerin ve trendlerin takip edilmesinde etkili oldu.
TURİST DE ÇEKİYOR
Afrika’da da Türk dizileri beğeniyle izleniyor. Bu ülkelerin birçoğuna mal ihracatında da son 3 yılda artış görüldü. ‘Kara Para Aşk’ dizisinin satışının yapıldığı Senegal, Tanzanya ve Kenya’ya ihracat sırasıyla yüzde 153, yüzde 134 ve yüzde 63 artış gösterdi. “Beni Affet” dizisinin izlendiği Fas’a dış satım da aynı dönemde yüzde 35 arttı. Türk dizilerinin son dönemde özellikle Güney Amerika ülkelerinde popüler olmasıyla Türkiye’ye bu bölgeden gelen turist sayısında da geçen yıl itibarıyla yüzde 46 artış yaşandı.
Sektör temsilcilerince, önümüzdeki dönemde dizilerin yayımlandığı ve beğeniyle seyredildiği bu ülkelere yönelik sağlık ve eğitim turizmi, gastronomi ve yolcu taşımacılığı gibi hizmet sektörleri ihracatında da olumlu gelişmeler olacağı değerlendiriliyor.
Gümüş ile başlayan serüven kıtaları aştı
Dizi ihracatı ilk olarak 2008’de ‘Gümüş’ isimli Türk dizisinin Orta Doğu’ya satılmasıyla başladı. Dizinin final bölümü 22 ülkede 85 milyon izleyiciye ulaştı. ‘Muhteşem Yüzyıl’ da 86 ülkeye ihraç edilmekle birlikte Japonya’da gösterilen ilk Türk dizisi oldu. ‘Binbir Gece’ dizisinin Macaristan’da yayınlanmasından sonra Türkçe öğrenmek üzere kurslara başvuran Macar vatandaş sayısında belirgin artış gözlemlendi. Söz konusu Türk dizileri haricinde yurt dışına pazarlanan pek çok Türk dizisi bulunmakla birlikte, 20 Dakika, Annem, Adını Feriha Koydum, Bir İstanbul Masalı, Çalıkuşu, Diriliş Ertuğrul, Ezel, Hayat Şarkısı da birçok ülkede geniş hayran kitlelerine ulaştı.
Türk dizileri birçok ülkede izlenme rekorları kırıyor. En çok ülkeye ihraç edilen Türk dizisi ise ‘20 Dakika’. Bu dizinin gösterildiği ülke sayısı 111’e ulamış durumda.
500 milyon dolar geldi
Ticaret Bakanlığı verileri ve sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre bugüne kadar Türk yapımı diziler Orta Doğu’dan Balkanlar’a, Afrika’dan Orta Asya, Uzak Doğu ve Güney Amerika’ya kadar pek çok kıtada gösterilirken, yaklaşık 146 ülkede 700 milyon kişi tarafından izlendi. Dizilerin bölüm başına ortalama 4 bin dolar tutarındaki satış fiyatı son 5 yıl içinde 400 bin dolara kadar yükseldi. 2013’te 150 milyon dolar civarında olan Türk dizi ihracatının tutarı, 2017’de yaklaşık 350 milyon dolara, 2018 yılında da 500 milyon dolara çıktı.
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