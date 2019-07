İş hayatında kadın girişimcilerin sayısı her geçen gün artarken, ihracatta da iş kadınları üzerine yeni projelere gidiliyor. Ticaret Bakanlığı, İspanya, Hollanda ve Japonya ile kadın girişimlerin karşılıklı ticareti konusunda yeni çalışmalara imza atıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Woman in Trade projesi kapsamında Türk ve İspanyol kadın girişimcileri bir araya getireceklerini söyledi. Pekcan “Kadın bakanlar maliye, ticaret, sanayi, ekonomi gibi tamamen üretim, finans ve ticaret konularından sorumlu. İspanya ile iş birliğimizi yeni alanlarda güçlendirmek için iş kadınlarımızın bu süreçte aktif olarak yer almasını istiyoruz. Bizim kadın girişimcilerimiz ile İspanyol kadın girişimcileri bir araya getireceğiz, ‘Woman in Trade’ projesi ile nasıl ortak ticaret yapabilirler, ihracat yapabilirler, bunu planlayacağız. İspanya tarafı ile Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığımız söz konusu projeyi yürütecekler. Ayrıca, Maroto ile görüşmemizde sonbaharda bir araya gelmek üzere mutabık kaldık. İspanya ile bir JETCO imzalamayı planlıyoruz” açıklamasından bulundu.

HOLLANDA İLE İŞBİRLİĞİ

Bakan Pekcan, Hollanda’nın da Türkiye’nin gerek ticari anlamda gerekse yatırım anlamında önde gelen ekonomik ortaklarından biri olduğuna dikkati çekerek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2006 yılında 4.6 milyar dolar iken 2018 yılında 8.1 milyar dolara ulaştığını vurguladı. Pekcan, Hollanda ile ticari ilişkilerin en önemli ayağını Türkiye-Hollanda Ortak Ticari ve Ekonomik Komisyon Toplantısı’nın (JETCO) oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Söz konusu toplantının ikincisini ve yuvarlak masa toplantısını eylülde İstanbul’da gerçekleştireceğiz. Hollanda ile ikili ticari ilişkilerimizin daha ileri bir boyuta ulaşması için klasik yöntemlere ek olarak yeni projelerin geliştirilmesi gerektiğini de düşünüyoruz. Bu noktada kadın girişimcilerimize büyük roller düşüyor. Zira Hollanda ile gerçekleştireceğimiz JETCO toplantısının konularından biri de iki ülkenin kadın girişimcileri arasındaki işbirliğini güçlendirmek olacak. Bu sebeple söz konusu toplantıya önemli sayıda kadın girişimcimiz de iştirak edecek, kendi faaliyetlerini anlatacak ve işbirliği alanları ile ilgili öneriler sunacak.”