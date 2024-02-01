“İhracata Tam Destek Kredi Paketi” ile ihracatçılarımıza desteğimiz devam ediyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle, Türkiye ekonomisinin temel dinamiklerinden olan ihracatçılara yönelik yeni bir kredi paketi devreye alındı.

"İhracata Tam Destek Kredi Paketi" kapsamında, ihracatçı firmalar azami 5 milyon dolar veya 150 milyon TL'ye kadar uygun maliyetli ihracat kredisinden yararlanabilecek.

Birlik üyesi firmalar, tercihleri doğrultusunda rotatif veya taksitli kredi seçeneklerinden birini tercih edebilecekler. Rotatif kredi seçeneğinde vade 12 ay olup, limit dahilinde asgari her kullandırım tutarı ve doğan ihracat taahhüt tutarı kadar ihracat bedellerinin Bankamıza yönlendirilmesi durumunda toplam vade 36 ayı aşmayacak şekilde azami 2 kez yenilenebilecektir.

Taksitli kredi seçeneğinde ise vade süresi azami 24 ay olarak uygulanacaktır. Paket kapsamında KGF teminatı ile yalnızca taksitli krediler kullandırılabilecektir.

"İHRACATA TAM DESTEK KREDİ PAKETİMİZ İLE İHRACATÇILARIMIZA DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Ziraat Bankası arasında gerçekleştirilen "İhracata Tam Destek Kredi Paketi" protokolüyle ilgili konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar: "Bugün TİM ile imzaladığımız protokol ile birlikte ülkemizin en temel dinamiklerinden biri olan ihracatçılarımıza kesintisiz destek vermeye devam ediyoruz. Bilindiği üzere 28 Ağustos 2023 tarihinde aralarında Bankamızın da yer aldığı "Vade(Siz) İhracat kredi paketi" protokolü ile sadece Ziraat Bankası olarak 4000'den fazla ihracatçı firmamıza 1 milyar USD'nin üzerinde finansman desteği sağladık. Bugün de ihracatçılarımızın finansman ihtiyaçlarını karşılayabileceği "İhracata Tam Destek Kredi Paketimizi" hayata geçiriyoruz. Bu kredi paketimiz ile ihracatçılarımızın Dünya ile rekabetini kolaylaştırmakla beraber, Ülkemizin; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ziraat Bankası olarak bundan sonra da ihracatçılarımıza destek vermeye devam edeceğiz" dedi

