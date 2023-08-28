İhracatçı birliklerden ''Vade(SİZ) İhracat Kredi Paketi'' değerlendirmesi

İhracatçıların krediye ulaşım sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Denizbank, TEB, Odeabank iş birliğiyle devreye alınan kredi paketiyle, ihracatçı firmalar, azami 5 milyon dolar veya 100 milyon TL'ye kadar uygun maliyetli ihracat kredisinden yararlanabilecek.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ihracatçıya güzel ve farklı bir gözle bakılmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade etti.

İmkanlar dahilinde gerçekleşen iş birliğinin oldukça kıymetli olduğunu kaydeden Taycı, "2022 yılında Türkiye olarak 254 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu rakam düşünüldüğünde 1 milyar dolarlık anlaşmanın az olduğunu düşünüyoruz. Ancak ilerleyen süreçte bu rakamın daha üst seviyeleri geleceğinin de bilgisini aldık. İhracatçılar olarak bu yaklaşımı oldukça olumlu bakıyoruz. İlerleyen süreçte özellikle üretici ihracatçının yatırım yapabilmesi ve ihracat yapılan pazarları genişletebilmesi için bu tip anlaşmalar büyük önem taşıyor." açıklamasını yaptı.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca da yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin ihracatına yön veren firmaların son dönemlerde finansmana erişim noktasında sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Yükselen maliyetler ve mevcut ekonomik durum ihracatçıları zorluyordu. Açıklanan son kredi paketi ihracatçıları bir nebze olsun rahatlatacaktır. Ancak ihracat ham maddeden başlıyor. Dolayısıyla tüm tedarik zincirinin finansmana ulaşması büyük önem taşıyor. İhracatçılar olarak ülkemize daha fazla katkı sağlamak için rekabette ön plana çıkmamız gerekiyor. İhracatçılarımızın rakip ülkelerle rekabet edebilmesi için daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunun da altını çizmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

"İHRACATÇILARIMIZA ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLAYACAK"

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz ise yaptığı yazılı açıklamada, uzun süredir ihracatçılar olarak finansmana erişim noktasında problem yaşadıklarını anımsatarak, "İmzalanan 1 milyar dolarlık vadesiz ihracat kredi paketi protokolünü memnuniyetle karşıladık." ifadelerini kullandı.

Öksüz, açıklanan bu paketin ihracatçılara önemli bir katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Dünyanın en büyük 5. tekstil ihracatçısı olarak hedeflerimize ulaşmak için çalışan Türk tekstil sektörü adına kritik bir öneme sahip olan bu paketin, ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkan Vekili ve Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger de yaptığı yazılı açıklamada, "Öncelikle bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. İhracatçılar olarak Türkiye ekonomisine katkımızı kesintisiz olarak devam ettirmek en büyük hedefimiz. Türkiye'nin itici gücü ihracat. Bunun da sürdürülebilir şekilde artarak devam etmesi gerekiyor. Bu tip anlaşmaların sayıları artıkça ihracatçılar olarak bizler de finansman noktasında oldukça rahatlayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Dursun ise yaptığı yazılı açıklamada, TİM ve bankalar arasında imzalanan finans paketinin sektörün yeni yatırımları için oldukça değerli olduğunu kaydetti.

Dursun, şunları kaydetti:

"Kurun uzun süre sabit kalması ve yaşanan maliyet artışları sonrası üreticilerimiz fiyat belirleme noktasında ciddi sorunlar yaşadı. Mevcut pazarlarımızda rekabet gücümüzü kaybetmemek adına kur seviyesinin geldiği noktada sektör olarak bir nebze nefes alabildik. İhracatçı yüksek kur bekliyor algısı çok yanlış. İhracatçılar olarak yüksek kur değil enflasyona paralel kur talebimiz var. Bankalar ile imzalanan bu protokol ile üretici ihracatçı yatırımlarına devam edecektir. Finansmana erişimin kolaylığı, bizi 2028'de hedeflenen 400 milyar dolar ihracat hedefine daha kolay taşıyacaktır."