İhracatçıya 3.1 milyar
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, başta katma değeri yüksek, tasarım ve teknolojiye dayalı üretim yapan şirketler olmak üzere, tüm ihracatçılara 3.1 milyar TL’lik kredi desteği verileceğini söyledi. Pekcan “KOBİ’lerimiz öncelikli” dedi.
Hükümetin art arda açıkladığı müjdelere bir yenisi daha eklendi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçılara yönelik yeni bir destek paketi sunduklarını duyurdu. 2019 katma değerli ürün üretimi ve ihracatına odaklanacaklarını söyleyen Pekcan “Bakanlığımızca sunulan mal ihracatına yönelik devlet yardımlarımız gerek nitelik gerek nicelik olarak sürekli iyileştirilirken, KOBİ’ler başta olmak üzere her ölçekte firmamızdan artan talep görmektedir. Bu doğrultuda, 2018 yılında toplam 12 bin 255 firmamıza destek sağladık. 2019’da değişen ve gelişen ihracat portföyümüze uygun olacak şekilde ihracatçılarımıza 3 milyar 104 milyon liralık destek vereceğiz. Bu şekilde ihracatçılarımızın son dönemdeki güçlü performansını taçlandırmış bulunuyoruz” dedi.
TEKNOLOJİ ODAKLI
Yeni Ekonomi Programda da desteklerin belirtildiğini söyleyen Pekcan “3 yıllık dönemde kamu kaynaklarımızın öncelikli olarak ihracatı artıracak, teknolojik ürün üretimini sağlayacak, cari açığı azaltacak yatırımlara kanalize edilecek olması, ihracat odaklı politikalara verilen önemin en büyük göstergesidir” dedi. Destek programlarında ihracata yeni başlayacak girişimciden pazar faaliyetlerini artırmak isteyen ihracatçıya kadar her ölçekte firmanın kendine özgü ihtiyaçlarına hızlı cevap bulacağına işaret eden Pekcan, ihracatın yüksek katma değerli dönüşümünü sağlamada en önemli öncelikleri olan teknoloji, markalaşma ve tasarıma yönelik 2018’de verilen toplam 861 milyon liralık tutarın destek bütçesinden en büyük payı aldığını bildirdi.
KOBİ'LER ÖNCELİKLİ
Firmaların ihraç ürünlerini yurt dışındaki küresel ölçekte alıcılara pazarlamaya yönelik en fazla 2 senelik projelerine destek verdiklerini ve geçen yıl 860 firmanın bu alandaki 40 milyon lira destekten faydalandığını bildiren Pekcan, başta KOBİ’lerin uluslararası rekabetçiliğini artırmak ve bu yolla sürdürülebilir ihracat artışı sağlamak üzere, firmaların sektör paydaşlarıyla kümelenme anlayışı çerçevesinde bir iş birliği kuruluşu vasıtasıyla 5 yıl yürütecekleri UR-GE projelerini desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.
9 BİN ŞİRKETE TANITIM DESTEĞİ
İhracatın ürün ve ülke bazında geliştirilmesine yönelik, firmalar tarafından en çok kullanılan desteklerden olan fuar destekleri için geçen yıl 8 bin 700’ü aşkın firmaya toplam 520 milyon liralık kaynak sağlandığını belirten Pekcan, bireysel ve milli katılımlı fuarlarda bulunmayı en etkin şekilde teşvike devam edeceklerini, ulaşım ve nakliye dahil ihracatçıların harcamalarını desteklemeyi sürdüreceklerini vurguladı. Pekcan, Türkiye’de üretilen ürünün ihraç pazarlarındaki reklam ve marka tescil giderlerinin, ihracatçıların yurt dışında münferit olarak açacakları ofis, mağaza ve depoların kira masrafının yanı sıra bu pazarlarda ihtiyaç duydukları ofis, depo, danışmanlık gibi pek çok unsuru toplu olarak kullanabilecekleri Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) için geçen yıl 120 milyon liralık kaynak aktarıldığını ve destek programlarından 743 firmanın yararlandığını aktardı.
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