İhracatçıya 3.1 milyar

Hükümetin art arda açıkladığı müjdelere bir yenisi daha eklendi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçılara yönelik yeni bir destek paketi sunduklarını duyurdu. 2019 katma değerli ürün üretimi ve ihracatına odaklanacaklarını söyleyen Pekcan “Bakanlığımızca sunulan mal ihracatına yönelik devlet yardımlarımız gerek nitelik gerek nicelik olarak sürekli iyileştirilirken, KOBİ’ler başta olmak üzere her ölçekte firmamızdan artan talep görmektedir. Bu doğrultuda, 2018 yılında toplam 12 bin 255 firmamıza destek sağladık. 2019’da değişen ve gelişen ihracat portföyümüze uygun olacak şekilde ihracatçılarımıza 3 milyar 104 milyon liralık destek vereceğiz. Bu şekilde ihracatçılarımızın son dönemdeki güçlü performansını taçlandırmış bulunuyoruz” dedi.

TEKNOLOJİ ODAKLI

Yeni Ekonomi Programda da desteklerin belirtildiğini söyleyen Pekcan “3 yıllık dönemde kamu kaynaklarımızın öncelikli olarak ihracatı artıracak, teknolojik ürün üretimini sağlayacak, cari açığı azaltacak yatırımlara kanalize edilecek olması, ihracat odaklı politikalara verilen önemin en büyük göstergesidir” dedi. Destek programlarında ihracata yeni başlayacak girişimciden pazar faaliyetlerini artırmak isteyen ihracatçıya kadar her ölçekte firmanın kendine özgü ihtiyaçlarına hızlı cevap bulacağına işaret eden Pekcan, ihracatın yüksek katma değerli dönüşümünü sağlamada en önemli öncelikleri olan teknoloji, markalaşma ve tasarıma yönelik 2018’de verilen toplam 861 milyon liralık tutarın destek bütçesinden en büyük payı aldığını bildirdi.

KOBİ'LER ÖNCELİKLİ

Firmaların ihraç ürünlerini yurt dışındaki küresel ölçekte alıcılara pazarlamaya yönelik en fazla 2 senelik projelerine destek verdiklerini ve geçen yıl 860 firmanın bu alandaki 40 milyon lira destekten faydalandığını bildiren Pekcan, başta KOBİ’lerin uluslararası rekabetçiliğini artırmak ve bu yolla sürdürülebilir ihracat artışı sağlamak üzere, firmaların sektör paydaşlarıyla kümelenme anlayışı çerçevesinde bir iş birliği kuruluşu vasıtasıyla 5 yıl yürütecekleri UR-GE projelerini desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.