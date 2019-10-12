İhracatçıya 1 milyar Euro kredi desteği

Bu kapsamda ING Türkiye’nin TİM üyelerine sunduğu Euro bazlı 1 yıl vadeli kredilerde sabit faiz yüzde 2.50’ye, rotatif kredilerde ise faiz yüzde 1.85’e indi. İşbirliği ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin katıldığı toplantı ile duyuruldu. Pınar Abay, geçen 6 ayda bin ihracatçıya 500 milyon Euro’luk kaynak kullandırdıklarını belirterek “6 ayda 5 bin 300 firmayı ziyaret ettik. Bu süreçte yaklaşık 500 milyon Euro’luk kredi kullandırdık, hala bu firmalarımızda daha yüksek limitlerimiz mevcut. Bu kullandırdığımız kaynağın tabana yaygın olması çok önemli” dedi. İhracat kredilerini 40’ı aşkın ilde kullandırdıklarını bildiren Abay, kredilerin gıda, tekstil, otomotiv gibi sektörler başta olmak üzere farklı sektörlerde değerlendirildiğini gördüklerini belirterek, yeni kredi paketinin 1 milyar Euro olduğunu da söyledi.

UYGUN FAİZ ORANI

Abay, “Bugün açıkladığımız ikinci paketimizde, ihracatçılara kullandıracağımız Euro ihracat kredisi sabit faiz oranlarını 12 ay vade yüzde 2.50, 24 ay vade yüzde 2.75, 36 ay vade yüzde 2.95, rotatif faiz oranını ise avroda yüzde 185 olarak belirledik” dedi.