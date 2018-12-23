İhracatçıya 48 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Eximbank’ın 2018 yılında 12 şubesi ve 15 irtibat ofisiyle daha fazla ihracatçıya ulaşmaya devam ettiğini belirterek, 19 Aralık 2018 itibarıyla Türkiye’de üst üste 3 yıldan fazla düzenli ihracat yapan 15 bin ihracatçıdan 11 bin 15’inin, Türk Eximbank’ın nakdi kredi ve sigorta desteğinden yararlanır hale geldiğini vurguladı.

BÜYÜMEYE KATKI SUNACAK

Pekcan, 2018 sonunda 27 milyar doları nakdi kredi, 17 milyar doları sigorta imkanı olmak üzere bir önceki yıla göre yüzde 13’ler düzeyinde artışla toplam 44 milyar dolarlık finansman desteği hedefine ulaşılacağını dile getirerek, böylelikle ihracatın da yüzde 26’sının finanse edileceğini kaydetti. Pekcan “2019 yılında, Türk Eximbank tarafından ihracatçılarımıza sağlanan nakdi kredi ve sigorta desteğinin artırılması, böylece toplam finansman desteğinin 48.4 milyar dolara, ihracatı finanse etme oranının da yüzde 27’ye yükseltilmesi hedeflenmektedir” açıklaması yaptı. İhracatın, 2019’da ekonomik büyümeye ciddi bir katkı sağlamasının beklendiğini belirten Pekcan, gelecek dönemde ticaret savaşlarının da gündemde önemli bir yer tutacağı dikkate alındığında, gelecek yıl Türk Eximbank’ın, ihracatı destekleme konusunda yine önemli bir misyon üstleneceğini bildirdi.

İLERİ TEKNOLOJİ İHRACAT

Müteahhitlik firmalarının Afrika ve Orta Asya’da gerçekleştirdiği pek çok projede Eximbank’ın finansman desteğinin de bulunduğunu ifade eden Pekcan, “Buna ek olarak, uluslararası ticaretin finansmanı programları kapsamında da orta-ileri teknoloji ürünleri ihracatı desteklenmektedir. Ayrıca 2019 yılında yeni iş birliği anlaşmaları imzalanması için gerekli girişimlerde de bulunulmuştur” dedi.