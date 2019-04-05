İhracatta çifte rekor
İhracat hız kesmiyor. Martta aylık ihracat 16.3 milyar doları bulurken 3 aylık ihracat ise 44.5 milyar doları aştı. Türkiye ihracat tarihinin en iyi 3 aylık ihracat performansını yakalarken aylık bazda da mart rekoru kırıldı.
Türkiye ihracatı mart ayında 16 milyar 334 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam cumhuriyet tarihinin en yüksek mart ayı ihracatı oldu. Ayrıca 2019 yılının ilk 3 ayında gerçekleştirilen 44 milyar 567 milyon dolarlık ihracat ise tarihin en yüksek ilk 3 aylık rakamı oldu. Böylece ihracatta çifte rekor kırılmış oldu. Yılın ilk 3 ayında yapılan 44 milyar 567 milyon dolarlık ihracat 2003 yılının tamamında gerçekleştirilen 47.3 milyar dolara yaklaşmış oldu. İhracat rakamları Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katıldığı toplantı ile duyuruldu.
İTHALAT AZALIYOR
Genel Ticaret Sistemi’ne göre martta ihracatın yüzde 0,5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar olduğunu belirten Pekcan, bu rakamın mart ayı ihracat rekoru olduğunu söyledi. Pekcan, Özel Ticaret Sistemi’ne göre de ihracatın 15 milyar 488 milyon dolar olduğunu bildirdi. İthalatın ise mart ayında yüzde 17.81 azalarak 18 milyar 299 milyon dolara gerilediğine dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti: “Bu senenin ilk 3 ayında ihracatımız yüzde 3.34 artmış, ithalatımız yüzde 21.46 azalmıştır. 2019’un ilk çeyreğinde, tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 44 milyar 567 milyon doları yakalamış bulunuyoruz. Burada çok önemli bir gösterge olan ihracatın ithalatı karşılama oranı da dış finansman ihtiyacımızı azaltmaktadır.”
FİNANSMAN İHTİYACI AZALDI
“2018 yılının mart ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73 iken Mart 2019’da bu rakam yüzde 89.3 oldu diyen Pekcan şunlanı söyledi “Geçen yılın ilk 3 ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 67.1, bu yılın ilk 3 ayında bu rakam yüzde 88.2 oldu. Geçen sene martta 6 milyar dolar olan dış ticaret açığımız bu yıl aynı ayda 1 milyar 966 milyon dolar olup, sadece martta dış finansman ihtiyacımız 4 milyar dolar aşağı yönlü geldi. İlk çeyrekte ihracatın ithalatı karşılama oranı ve dış ticaret açığımız 15.2 milyar dolar gerileyerek, bu rakam kadar dış finansman ihtiyacımız azalmıştır.”
ÇITAYI YUKARIDA TUTMAYA KARARLIYIZ
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Küresel ticaretteki bunca zorluğa rağmen, ocak ve şubat aylarındaki yeni rekorlar sonrasında, mart ayı ihracatımızın performansını da korumayı başardık” diye konuştu. Yıl genelinde de ihracatın performans çıtasını yukarıda tutmaya kararlı olduklarını vurgulayan Gülle, tüm imkanları bu konuda seferber ettiklerini kaydetti. Gülle, genel ticaret sistemiyle 2018 yılının genelinde, 9 milyar dolarlık bir ihracat rakamını daha kayıt altına aldıklarına işaret ederek, “Bavul ticaretini kayıt altına alacak önemli bir adım attık. Böylece bavul ticareti yöntemi ile ihracat yapan ancak ihracatçıların faydalandığı imkanlardan faydalanamayan ve sayıları neredeyse 7 bine ulaşan ihracatçılarımızın sorunu, çözüme kavuşmuş oldu” ifadesini kullandı.
SAVUNMA SANAYİDE ARTIŞ
Mart ayı ihracat verilerinin detaylarına da değinen TİM Başkanı İsmail Gülle, şöyle konuştu: “Mart ayında lider sektörümüz 2,9 milyar dolarla otomotiv oldu. Sektörü, 1,8 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti. İhracatını en çok artıran sektörlere baktığımızda savunma ve havacılık sektöründe artışın yüzde 95,5, gemi ve yat sektöründe yüzde 25,8’e çıktığı görülüyor.”
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