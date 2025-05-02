İhracatta tarihi başarı! 'Kriz savar Türkiye' vurusu: Hedef 390 milyar dolar

Bakan Bolat, kentteki temasları kapsamında beraberinde, bakan yardımcıları Sezai Uçarmak ve Volkan Ağar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Gastronomi Merkezi'nde düzenlenen toplantıda meslek odalarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Burada konuşan Bolat, tarihin en yüksek ikinci nisan ayı ihracat rakamının elde edildiğini belirterek, bu rakamın son 9 ayın en yüksek ihracat artış oranı olarak gerçekleştiğini söyledi.

Bu yıl 4 ayı geride bıraktıklarını ifade eden Bolat, yılın ilk 4 ayı itibarıyla ihracatın 87 milyar dolara yükseldiğini gördüklerini kaydetti.

"MAL VE HİZMET İHRACATINDAKİ ARTIŞ TEMPOSUNU DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Bolat, gelecek aylara da ümitle baktıklarını dile getirerek, ticaret savaşlarının hızla kızıştığı bir ortamda Türkiye'nin yine dünya ekonomisinde ve bölgesinde istikrarlı siyaseti, güçlü ekonomisi, kaliteli ve hızlı tedariki, kaliteli üretimiyle çok önemli lojistik ve tedarikçi olduğunu bir kez daha ithalatçılara hatırlattığını vurguladı.

"Kovid-19 salgını, Rusya ve Ukrayna savaşı, büyük deprem felaketleri geçirmemize rağmen yine güçlü üretim ve ihracat yapımızla bu krizlere karşı güçlü ve dayanıklı konumumuzu göstermiştik. Şimdi de ticaret savaşlarının kızıştığı bir ortamda Türkiye yine kriz savar ülke ve krizlere karşı dayanıklı konumunu, tedarik ve lojistik konusunda güvenilir bir üs olduğunu bir kez daha ithalatçılara, alıcılara göstermiştir. Gelecek aylarda da mal ve hizmet ihracatındaki artış temposunu devam ettireceğiz." ifadelerini kullanan Bolat, geçen yıl 377 milyar dolarla kapatılan mal ve hizmet ihracat toplamını bu yıl en az 390 milyar doların üstüne çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Bolat, bu hedefi gerçekleştirmek için bütün ihracatçılar ile Bakanlık olarak var güçleriyle çalıştıklarını ifade ederek, son 3 hafta içinde Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, Suriye, İtalya, Libya ile önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini aktardı.

İş forumları, yuvarlak masa toplantıları, ikili görüşmelerle ihracatı hem mal hem hizmetlerde artırmanın gayreti içinde olduklarını anlatan Bolat, "Ticaret Bakanlığımızın mal ve hizmet ihracatı teşvikleri bunun yanında Eximbank'ın artan kredi imkanlarıyla bu yıl 52 milyar dolar ihracat kredisi ve ihracat sigortası yapacağız." diye konuştu.

"DİYARBAKIR İTHALATI AZ İHRACATI DAHA YÜKSEK OLAN BİR ŞEHRİMİZ"

"Terörle mücadelenin başarıyla sağlanması Diyarbakır'a kalkınmakta olan dinamik bir şehir havasını getirmiş." diyen Bolat, buradaki kalkınma ve gelişmeyi görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bolat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yatırımlarda ve fabrikalarda büyük bir artış var. Hükümet olarak 22 yıldır Diyarbakır'a 760 milyar liralık devlet bütçesinden kamu yatırımı yapmış bulunuyoruz. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ne 385 hektarlık ilave bir alan kazandırıldı ve altyapısı yapıldı. Sur ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında 507 konut, 137 dükkan, 9 butik otelin inşası tamamlandı. Diyarbakır tarımıyla, sanayisiyle, turizmiyle ve sağlık sektörüyle adeta parlayan bir yıldız konumuna geldi. Bundan sonra gelişmesi daha da hızlanacak. Birkaç hafta önce temeli atılan Silvan Sulama Tüneli'nde inşaatın 5 yılda tamamlanmasıyla Diyarbakır'ın tarımsal üretimi tam 3 katı inşallah artacaktır.



Diyarbakır ihracat noktasında da gerçekten iyi bir performans gösteriyor artık. Diyarbakır geçen yılı yüzde 7,5 artışla 331 milyon dolar ihracatla kapattı. Bu yıl ilk çeyrekte Diyarbakır'ın 110 milyon dolar ihracatı var. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7'lik ihracat artışı başarıldı. Diyarbakır ithalatı az ihracatı daha yüksek olan bir şehrimiz, dış ticaret fazlası veriyor. Bu anlamda her bir dolarlık ithalata karşılık Diyarbakır ekonomisi 2 dolar 61 sentlik ihracat başarmakta. İnşallah bu trend devam edecek. Bakanlık olarak Diyarbakır için geçen yıl ihracat teşviki olarak 63 milyon lira destek sağladık. Bunun yanında 48 milyon dolar da ihracat kredisi ve ihracat sigortası desteği Diyarbakır'a sağladık."

Bakan Bolat, hükümet olarak bu yıl Diyarbakır esnafına 447 milyon lira yüzde 50 faiz sübvansiyonlu kredi desteği sağladıklarını aktardı.

Hükümet olarak 22 yıldan bu yana 600 milyar liraya yakın tam 4 milyon 400 bin esnafa finansman destekleri sağladıklarını anlatan Bolat, bu destekler sayesinde esnafın işini büyütmesinin ve geliştirmesinin mümkün olduğunu belirtti.

KADIN KOOPERATİFLERİNE VERİLEN HİBE DESTEK ARTIRILDI

Bolat, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin 12,2 milyon ton lisanslı depo kapasitesi var. 225 lisanslı depo var. Diyarbakır'da da 800 bin ton kapasitesinde lisanslı depolar var. Diyarbakır tarımda çok güçlü olduğu için lisanslı depoculuğun önemini kavramış görünüyor. Hükümet olarak kooperatifleri destekleme programı çerçevesinde kadın kooperatiflerine bugüne kadar 510 milyon lira destek sağladık. Bu noktada burada da yine müjdeyi tekrarlamak istiyorum. Bakanlık olarak kadın kooperatiflerine verdiğimiz hibe destek rakamlarını yükselttik, 1 milyon liraya çıkardık. Kadın kooperatiflerine başlangıçta verilen 400 bin liralık hibeyi 1 milyon liraya çıkardık. Personel desteğini de 538 bin liraya çıkardık. 60 bin liralık fuara katılım desteğini 150 bin liraya yükselttik. Kadın kooperatiflerimize hayırlı olsun."

Toplantıya, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Galip Ensarioğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler ile meslek odalarının temsilcileri katıldı.

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