İhracatta yeşil finansman çalışmaları hızlandı

AA 13 Ocak 2022 Perşembe 13:03 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 13:03

TİM'den yapılan açıklamaya göre, TİM, Sürdürülebilirlik Eylem Planı çerçevesinde Yeşil dönüşüm sürecinde güncel durumu tespit etmek, ekosistemin tüm paydaşlarıyla iş birliği geliştirmek ve ihracatçıların yeşil finansman imkanlarından azami ölçüde faydalanmalarını sağlamak amacıyla çalışmalara hız verdi.

TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı çerçevesinde, yeşil dönüşüm sürecinde güncel durum tespiti yapmak, ekosistemin tüm paydaşlarıyla iş birliğini geliştirmek ve ihracatçılara yeşil finansman olanaklarından azami ölçüde faydalanmalarını sağlamak amacıyla ilgili bakanlık ve kamu kurumlarının, uluslararası finans kurumlarının Türkiye temsilciliklerinin, bankaların, TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi ve İklim Komitesi üyelerinin, ilgili sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla çevrimiçi olarak "Yeşil Dönüşüme Yönelik Finansmana Erişim Toplantısı" gerçekleştirdi.

Etkinliğe TİM Başkanı İsmail Gülle, OECD Türkiye Daimî Temsilcisi Prof. Dr. Kerem Alkin, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İş birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Orhan Solak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası-EBRD Türkiye Ülke Başkan Vekili Şule Kılıç, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu- BDDK İkinci Başkanı Yakup Asarkaya, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Güzhan Gülay, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, KOSGEB Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Görkem Gürbüz'ün yanı sıra kamu ve özel bankaların üst düzey temsilcileri katılım sağladı.

Ayrıca Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UN – SDSN) ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin Türkiye Temsilciliği'nden üst düzey isimler ile TİM'in 27 farklı sektöründen temsilciler de katıldı.

- "YEŞİL DÖNÜŞÜM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAŞLI BAŞINA ZORUNLULUK"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen İsmail Gülle, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirliğin, günümüzde artık bir seçenek olmanın ötesinde, başlı başına bir zorunluluk olduğunu aktardı.

Gülle, şunları kaydetti:

"Tabir-i caizse herkesin kendi kapısının önünü süpüreceği, süpürmeyenlerin çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı bir döneme girdik. Bu dönem ülkemiz için çeşitli fırsat ve riskleri aynı anda barındırıyor. Konu son derece geniş bir etki alanına sahip. Çünkü Sürdürülebilir ekonomiye geçiş, ancak ve ancak topyekun bir çalışma ve iş birliği ile mümkün. İhracatçıların yeşil finansman konusunda beklentisi büyük.Bu toplantıyı gerçekleştirmemizde 3 temel amacımız var; TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı çerçevesinde; Yeşil dönüşüm sürecinde güncel durumumuzu tespit etmek, ekosistemin tüm paydaşlarıyla iş birliğimizi geliştirmek ve ihracatçılarımızın yeşil finansman imkanlarından azami ölçüde faydalanmalarını sağlamak. İhracatçılarımızın bu süreçte hem kamudan, hem de finans sektöründen beklentisi oldukça büyük."

Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın hedefinin, 2050 yılına kadar net sera gazı emisyonlarını sıfırlamak olduğunu hatırlatan Gülle, ayrıca Paris İklim Anlaşması'na taraf olan Türkiye'nin de 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi bulunduğuna işaret etti.

Gülle, "Bugüne kadar mevcut öğretilerin tersine işleyen bu süreç, ülkemiz ihracatı için de son derece kritik öneme sahip. Çünkü Avrupa Birliği, 2021 yılında ihracatımızın 93 milyar dolarlık bölümünü, yani yüzde 41,3'ünü tek başına gerçekleştirdiğimiz bir pazar. Emisyon Ticaret Sistemi'ne ek olarak uygulanacak sınırda karbon düzenlemesi, ürünün ihtiva ettiği karbon miktarı ile orantılı olarak vergilendirmeye tabi tutulacak. 2026 yılında uygulanmaya başlanacak sınırda karbon düzenlemesi, 2023-2025 yıllarında ihracatçılarımıza herhangi bir yük getirmeyecek." ifadelerini kullandı.

Bu dönemin, ihracatçılar için bir geçiş dönemi olarak planlandığını aktaran Gülle, ihracatçıların emisyon miktarlarını beyan edecekleri bu dönemi iyi değerlendirmesi gerektiğini aktardı.

Gülle, "Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, bu dönemi değerlendirmek adına çalışmalarımıza süratle başladık. TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planımızı kamuoyuyla paylaştık. Ticaret Bakanlığımız tarafından yayımlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda yer alan 'yeşil finansman' başlığı Eylem Planımızın da önemli gündemlerinden biri. Bu kapsamda dijital mentorluk ve eğitim programlarıyla yeşil mutabakat ve iklim değişikliği odağında öncelikle yeşil finansman başlığında rapor ve eğitimlerle ihracatçılarımıza değer katmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "FİNANS SEKTÖRÜMÜZÜN YEŞİL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE İHRACATÇILARIMIZIN YANINDA OLMASI EN BÜYÜK BEKLENTİMİZ"

Eylem planı kapsamında firmaların hem uluslararası standartlara uygun çalışmaları hem de dijital ürün pasaportu ve izlenebilirlik uygulamalarının yaygınlaştırılması adına teşvik alanlarının oluşturulması gerekliliğinin altını çizen Gülle, şunları aktardı:

"Bu hususta, bankalarımızın görüş ve değerlendirmeleri ile sürece sağlayacakları katkılar oldukça önem arz ediyor. Meclisimizin de imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi'ni imzalayan 8 bankamızın temsilcileri bugün aramızdalar. İhracat ailemizin her zaman yanında olan finans sektörümüzün yeşil dönüşüm sürecinde de ihracatçılarımızın yanında olması en büyük beklentimiz. Çünkü bu dönüşümün, yeterli finansman kaynağı sağlanmadan gerçeklemesi mümkün değil. Son dönemde enerji firmaları ve reel sektörde yeşil tahvil ve sukuk uygulamaları gibi kredi dışı finansman araçları ile finansman kanallarının çeşitlendiğini görüyoruz.

Avrupa Birliği sürece büyük bir finansman kaynağı ayırdı. Hükümetimizin yürüttüğü etkin müzakereler sonucunda bu hafta 3,2 milyar avroluk bir kaynağın ülkemize kazandırıldığı müjdesini aldık. Bu rakamlar arttıkça inanıyorum ki tüm sektörlerimizin de dönüşüm süreci hızlanacak."