İİT Genel Sekreteri Taha: Yeni bir eylem programının oluşturulması için çalışıyoruz

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ve üye ülkelerin bakanları ile iş dünyasının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam ülkelerinin sorunlarına her zaman büyük bir ehemmiyet gösterdiğini, İslam dünyasında işbirliğinin, kardeşliğin ve dayanışmanın artırılması için büyük gayret sarf edenlerin başında geldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam dünyasının kalkınması, Müslümanların refahının artırılması için, özel sektörün ve İslam Odasının önemini her zaman vurguladığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Bizlere her fırsatta destek olmuş ve yolumuzu açmıştır." dedi.

Hisarcıklıoğlu, İslam dünyasının sıkıntılı bir dönemden geçtiğini dile getirerek, "İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırısı ve sergilediği vahşet karşısında, en başta İslam dünyasının, çok daha güçlü bir tepki ortaya koyması gerekmektedir. Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap var. Bizler ayrı düştüğümüz için, rahmeti ve bereketi kaybettik. İslam ülkeleri olarak, birliği, beraberliği, dayanışmayı seferber etmemiz gerekirken, enerjimizi ve kaynaklarımızı, aramızdaki çekişmelerle heba ediyoruz. İşte bakın, 2 büyük dünya savaşıyla harabeye dönen Avrupa, nereden nereye geldi." diye konuştu.

Avrupa'nın kendi aralarında iktisadi birlik kurduğunu, ihtilafları ve savaşları sona erdirdiğini ve hep birlikte zenginleştiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Bu durumu değiştirmenin tek formülü var; bir araya gelmek. Bunun en önemli yolu da ticaret. Çünkü ticaret, en büyük huzur kaynağıdır. Ticaret yapan, ihtilafı konuşmaz, birbirine kötü bakmaz. Bu nedenle önce, ülkelerimiz arasındaki vize ve kotalar gibi ticari engelleri kaldırmalı, birbirimizle ticareti artırmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Hisarcıklıoğlu, İslam ülkeleri arasındaki tercihli ticaret anlaşmasının nihayet hayata geçirildiğine işaret ederek, "Ayrıca Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kuruluş çalışmalarını başlattığımız, İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi, İstanbul'da faaliyete geçti. İnşallah bu sayede, İslam ülkeleri arasındaki ticareti ve yatırımları daha da cazip hale getirip, artıracağız. Sizlerden ricamız, ülkelerinizdeki firmaları buraya yönlendirmeniz. İstanbul Tahkim Merkezi'ni kullanmaya teşvik etmenizdir. Böylece İslam Tahkimi, uluslararası bir çözüm merkezi haline gelecektir." ifadelerini kullandı.

- "YENİ BİR EYLEM PROGRAMININ OLUŞTURULMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İİT Genel Sekreteri Taha da bölgede jeopolitik krizlerin ve problemlerin büyüdüğünü belirterek, İsrail'in Filistin ve Lübnan saldırılarını şiddetle kınadığını söyledi.

Bu toplantının kendileri için bir fırsat olduğunu anlatan Taha, İslam ülkeleri olarak birlikte çalışmaya devam etmeleri, işbirliğini artırmaları ve ülkeleri için refah sahibi bir gelecek yaratmaları için bu toplantıların önemine vurgu yaptı.

Taha, "Biz daha fazla çaba harcamalıyız ki mevcut programlarımız ve projelerimiz ticari alanda hayat bulabilsin. İİT üyelerinin kendi aralarındaki ticaretin yüzde 25 oranına ulaşması için birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Yeni bir eylem programının oluşturulması için çalıştıklarını dile getiren Taha, 2026 ve 2035 yıllarını kapsayan bu programın oluşturulması için belirli sektörleri, öncelikli sektörler olarak belirlediklerini kaydetti.

- "BU YIL BİRÇOK ÜLKENİN KALKINMASINA DESTEK İÇİN 4,7 MİLYAR DOLAR HARCADIK"

İslam Ticaret ve Kalkınma Odası (ICCD) Başkanı Abdullah Saleh Kamel de hem Gazze'de hem Lübnan'da yaşananlardan dolayı hüzün içerisinde olduğunu ifade etti.

Kamel, 2024'ün ICCD'nin yeni bir dönem yılı olduğunu belirterek, "Birçok ülkenin kalkınmasına katkı sağlayabilmek için önemli çabalarımız oldu. Biz sadece bu yıl içerisinde 4,7 milyar dolar harcamış durumdayız. Bu 2020'de tahsis edilen rakamların dört katına ulaştığını gösteriyor. Bankanın kuruluşu itibarıyla kümülatif olarak onayladığımız projelerin tutarı 194 milyar dolara yaklaşmış durumda." diye konuştu.

Dijital dönüşümün, kalkınmanın en önemli sacayaklarından birisi olduğuna dikkati çeken Kamel, dijital kapsayıcılığın artacağına vurgu yaptı.

Kamel, "2024-2027 yılları arasındaki bu vizyonumuza sadık olabilmek için dijital devrimi benimsemek ve üye ülkelerimizdeki birey, hükümet ve işletmeleri teknoloji ve yapay zekadan yararlanmaları için güçlendirmek gerekiyor. Dijital devrimin fırsatını değerlendirmemiz için muhtemel olan bazı zorlukları ve meydan okumalara karşı koymamız da gerekiyor. Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor ve dolayısıyla veri güvenliği gibi önemli konuları da dikkate alarak, gündemimize taşımamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

- "BENZERSİZ KÜRESEL ÇOK YÖNLÜ ZORLUKLAR YAŞANIYOR"

İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Süleyman El Casir de büyük gelişmelerin ve benzersiz küresel çok yönlü zorlukların yaşandığı bir zamandan geçildiğini ifade ederek, İslam Kalkınma Bankası olarak milyonlarca insanı tekrar yoksulluğa yiten sorunlara çözüm üretilmesi gerektiğine işaret etti.

Casir, birçok ülkenin kalkınmasına katkı sağlayabilmek için önemli çabalar içinde olduklarını belirterek, sadece bu yıl içerisinde 4,7 milyar dolar harcandığını ve bu rakamın 2020'de tahsis edilen rakamın dört katına ulaştığını söyledi.

Açılış konuşmalarının yanı sıra Arap, Asya ve Afrika gruplarını temsilen konuşmalar gerçekleştirildi. Afrika ülkeleri adına Gambiya temsilcisi, Asya ülkeleri adına Malezya temsilcisi ve Arap ülkeleri adına ise Katar temsilcisi konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, İİT üyesi ülkeler arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesini teminen kurulan Yüksek Düzeyli Dijital Dönüşüm Forumu çatısı altında, İSEDAK Proje Finansmanı desteği ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından İslam ülkelerinden gençlere yönelik düzenlenen Siber Güvenlik Yarışması'nda, dereceye girenlere ödülleri verildi.