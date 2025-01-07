İki Asya ülkesinden ekonomik ortaklık: Özel bölge için imzalar atıldı

Yerel medyadaki haberlere göre, Malezya'nın Putrajaya Federal Bölgesi'nde düzenlenen törene, Başbakan Enver İbrahim, Singapur Başbakanı Lawrence Wong ve iki ülkeden çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Törende, iki ülke arasında küresel yatırımları çekmek ve ticari mal ve insan akışını kolaylaştırmak amacıyla özel bir ekonomik bölge oluşturulmasını öngören anlaşma imzalandı.

Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletinde yer alacak özel ekonomik bölge, çeşitli sektörlerdeki projeler için vergi teşvikleri sunacak. Bölgede, havacılık, imalat, turizm, enerji ve sağlık gibi alanlarda öncelikli projeler yürütülecek.

Yetkililer, ilk 5 yılda bölgeye 50 proje çekmeyi ve 20 bin nitelikli iş fırsatı oluşturmayı hedefliyor. Bu adım, sınırlı doğal kaynak ve araziye sahip küresel finans merkezi Singapur için de önemli bir fırsat sunuyor.

Malezya Başbakanı Enver, yaptığı açıklamada, "Johor-Singapur Özel Ekonomik Bölgesi'ni" eşsiz bir girişim olarak nitelendirerek, bu girişimin her iki ülkenin güçlü yönlerini birleştirip bağları derinleştirdiğini ve giderek daha kutuplaşan bir dünyada işbirliğini artırdığını vurguladı.

Enver, iki ülkenin bir takım gibi birlikte çalıştığına işaret ederek, "Bu iki ülkenin ortak bir stratejisi var; birbirine yardımcı olmak, birlikte çalışmak ve birbirinin güçlü yönlerinden faydalanmak. Sürekli rekabet ve gereksiz çatışmalar yerine bu yeni tutumu benimsemeliyiz." diye konuştu.

Singapur Başbakanı Wong da iki ülke arasındaki güçlü bağların, entegre bir bölge için önemli bir temel oluşturduğunu belirtti.

Wong, "Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) açısından yalnızca daha fazla ticaret ve yatırım bağlantılarından değil, aynı zamanda altyapı bağlantılarından, örneğin ASEAN enerji şebekesinden bahsediyoruz. Bunlar Singapur'un destekleyeceği ve Malezya'nın ASEAN liderliği altında iyi ilerlemeler kaydedebileceğimizi umduğumuz projeler." dedi.

Karşılaştıkları asıl rekabetin ASEAN ülkelerinden değil, bölgenin dışından geldiğini belirten Wong, "Dolayısıyla ASEAN'ın bir araya gelmesi ve birlikte rekabetçi olmanın yollarını araması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Malezya, bu yıl 10 üyeli ASEAN'ın dönem başkanlığını yürütüyor.