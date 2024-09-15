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Ekonomi

İki Bakandan Brezilya'da dikkat çeken ziyaret! BAYKAR ve TUSAŞ da yer aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Brezilya'daki Embraer uçak üretim tesisini ziyaret etti.

AA15 Eylül 2024 Pazar 12:05 - Güncelleme:
İki Bakandan Brezilya'da dikkat çeken ziyaret! BAYKAR ve TUSAŞ da yer aldı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, G20 Bakanlar Toplantısı için Brezilya'da bulunan bakanlar Kacır ile Yumaklı, uçak üreticisi Embraer firmasının üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Kacır ve Yumaklı, firmanın üst yöneticileri tarafından karşılanırken Embraer yetkilileri faaliyet alanlarına ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Bakanların ziyaretine eşlik eden BAYKAR ve TUSAŞ yetkilileri de yürüttükleri çalışmaları paylaştı. BAYKAR'ın ürettiği İHA'lardan TB2, AKINCI ve TB3'ün yanı sıra insansız savaş uçağı KIZILELMA hakkında bilgi verildi. TUSAŞ yetkilisinin yaptığı sunumda ise şirketin faaliyetlerine ilişkin bilgiler aktarıldı.

Sunumlarından ardından gerçekleşen görüşmede Embraer firması yetkililerine, Türkiye'deki üretim ve AR-GE yatırımı dahil işbirliği fırsatları anlatıldı.

Kacır ve Yumaklı daha sonra fabrikayı gezdi.

- DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ SİVİL UÇAK ÜRETİCİSİ

Açıklamaya göre, 1969'da kurulan Embraer, bugüne kadar 8 binden fazla uçak üretti.

Dünyanın en büyük 3. sivil uçak üreticisi olan Brezilya firmasında yaklaşık 19 bin kişi çalışıyor.

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