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  • İki dev birleşti, dünyanın en büyüğü oldu! 101 milyon dolarlık başarı
Ekonomi

İki dev birleşti, dünyanın en büyüğü oldu! 101 milyon dolarlık başarı

OYAK Grubu Kimya Şirketleri bünyesinde hizmet veren Akdeniz Chemson, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödülleri'nde kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında, 101 milyon 398 bin 483 dolarlık ihracat tutarı ile bölgeden en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci şirket oldu. Türkiye'nin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu olan OYAK, Kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinden Akdeniz Kimya ve 2013 yılında satın aldığı Avusturyalı Chemson'ı 'Akdeniz Chemson' markası adı altında birleştirmişti.

AA26 Kasım 2021 Cuma 12:52 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 13:24
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 110 ülkeye satış yapan Akdeniz Chemson, hizmet verdiği sektörler için çapraz ürün satış portföyünü artırarak PVC sektörüne tek noktadan hizmet sunmayı hedefliyor.

Odak pazarları Avrupa, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika, Ortadoğu olan şirket, ara ürün bazında entegre bir yapıyla işleyen üretim tesisleriyle faaliyet gösteriyor. Kimya portföy şirketi olma hedefiyle farklı sektörler için yeni kimyasalların üretimine odaklanırken, sürekli geliştirilen modern üretim tesislerinde PVC katkı kimyasalları ve ara mamulleri üretimine devam ediyor.

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