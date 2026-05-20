Türk Telekom, Türkiye'nin küresel teknoloji arenasında rekabet gücünü artıracak yerli ve milli çözümler üretmek için tarihi bir adım attı.

Türk Telekom, yerli akıllı telefonlar, kullanıcı cihazları ile yerli haberleşme ekipmanlarının donanım ve yazılımlarını geliştirmek üzere ekosistemin en güçlü oyuncularından ASELSAN ile güçlerini birleştiriyor. Kurulan işbirliği, haberleşme teknolojilerinde yerli ve milli üretimin payını en üst seviyeye taşımayı amaçlıyor. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Aselsan CEO'su Ahmet Akyol, ATO Başkanı Gürsel Baran ve Türk Dünyası İş Konseyi Başkanı Aydın Erkoç'un katılımlarıyla kamu ve özel sektörün güçlü temsilcilerini bir araya getiren toplantıda, yerli ve milli haberleşme cihazı projesinin hayata geçirilmesi için ilk adımlar atıldı ve yol haritası belirlendi.

ŞAHİN: KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Yeni dönemde teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten ve ihraç eden bir vizyonla hareket ettiklerini vurgulayan Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, işbirliği hakkında şunları kaydetti: "Dijital dönüşümde liderliği üstleniyor, yenilikçi yerli ve milli ürünler, projeler geliştirmeyi milli sorumluluk olarak ana odak noktamızda tutuyoruz. Ülkemizin küresel teknoloji alanındaki rekabet gücünü artıracak, yerli ve milli haberleşme cihazı üretimi de bu anlamda kırmızı çizgimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dijitalleşme ve yerlileşme vizyonu doğrultusunda çok kıymetli bir işbirliğine imza attık. Bu güçlü birliktelik sayesinde yerli ve milli cihaz projemizin yol haritası belirlendi ve hayata geçmesi için ilk somut adımları atıldı. Türkiye'nin teknolojide dışa bağımlılığını azaltacak ve teknolojiye dayalı geleceğini şekillendirecek çalışmalarımız aralıksız devam edecek."

ASELSAN'DAN 30 YIL SONRA YENİ YERLİ TELEFON

ASELSAN 1997'de ilk yerli cep telefonu Aselsan 1919'u piyasaya sürmüştü. Çalışmaları 1993'te başlayan telefon, üretilen iki model cep telefonundan biriydi. Aselsan 1919 ile Türkiye o dönem dünyada cep telefonu üreten dokuz ülkeden biri hâline geldi. İlk başta 500 adet üretilen telefon Azerbaycan ve KKTC'ye ihraç edilmişti. Şirket 2027'de tamamen yerli yeni cep telefonunu piyasaya çıkaracağını duyurdu.

TÜM DÜNYADA SATILAN ÜRÜNLER

Türk Telekom'un yerli ürünlerinin dünyanın çeşitli ülkelerinde kullandığına dikkat çeken Ebubekir Şahin; "mühendislerimizin özverili çalışmalarıyla ortaya çıkan Open Ran çözümlerimiz, RIC ve SEBA ürünlerimiz hem kendi bünyemizde hem de dünyanın dört bir yanında aktif olarak kullanılıyor" açıklamasında bulundu.

AKYOL: SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ SİVİL ALANLARDA DA KULLANILMALI

Türkiye'nin savunma sanayiinde yakaladığı ileri teknoloji ivmesinin sivil alanlarda da kullanılmasının önemine dikkat çeken ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol, "ASELSAN'ın ilk faaliyet alanı haberleşme. Kuruluş felsefemizde askeri haberleşme cihazlarını yerli olarak üretmek var. Bugüne kadar 1 milyondan fazla haberleşme sistemini üreterek sahaya sunduk. Emniyet ve Jandarma teşkilatımız için hayata geçirdiğimiz JEMUS ve KETUM projeleriyle Türkiye'nin tamamında kritik iletişim altyapıları kurduk. Son dönemde dünyada yaşanan çatışmalar, haberleşme altyapısı ve cihazlarının sadece bir teknoloji unsuru değil, güvenlik açısından da sahadaki en kritik yeteneklerden biri olduğunu gösterdi. ASELSAN, haberleşme teknolojilerinde sahip olduğu saha tecrübesi, üretim kapasitesi ve kritik altyapı kurma yetkinliği ile bu ekosistemin doğal ve güçlü bir parçasıdır. Başta haberleşme olmak üzere bu gibi millileştirme projelerinin ASELSAN olarak her zaman destekçisiyiz. Yarım asrı aşan tarihimiz ve haberleşme sistemleri alanındaki köklü birikim ve kapasitemizle devletimiz ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.