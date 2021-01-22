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Ekonomi

İki dost ülke 60 milyon ton petrol rezervi için anlaştı... Türkiye'den ilk açıklama

Türkiye, dost ve kardeş Azerbaycan ile Türkmenistan'ın Hazar Denizi'nde vardığı anlaşmadan memnun olduğunu duyurdu. Hazar Denizi'nde, Azerbaycan ve Türkmenistan'a ait alanların tam ortasında yer alan yatağın yaklaşık 60 milyon ton petrol rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor.

AA22 Ocak 2021 Cuma 08:13 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 08:13
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ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığınca, Azerbaycan ile Türkmenistan'ın Hazar Denizi'nde "Dostluk" olarak adlandırdıkları hidrokarbon sahasını ortaklaşa araştırmak ve geliştirmek üzere anlaşmaya varmış olmalarının memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, anlaşmanın, iki ülkenin dostluğunu pekiştirmesi temenni edildi.

Anlaşmanın, dost ve kardeş Türkmenistan ile Azerbaycan halklarına hayırlı olmasının, bölgenin refah ve istikrarına katkı sağlamasının dilendiği açıklamada, anlaşmanın Türkiye ile Avrupa'nın geri kalanının enerji güvenliğini artıracak projelerin de önünü açması temennisinde bulunuldu.

Türkmenistan'da "Serdar", Azerbaycan'da ise "Kepez" ismiyle bilinen yatağın hangi ülkeye ait olduğu ve nasıl işletileceği konusu yıllardır iki ülke arasında diplomatik sorunlara neden oluyordu.

Hazar Denizi'nde, Azerbaycan ve Türkmenistan'a ait alanların tam ortasında yer alan yatağın yaklaşık 60 milyon ton petrol rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor.

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