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Ekonomi

İki il arasındaki en kısa güzergah! 4 dakikada Akdeniz iklimine geçiş

4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçişi sağlayan Demirkapı Tüneli'ne bağlanan kıvrımlı yol dronla görüntülendi.

AA4 Haziran 2025 Çarşamba 10:04 - Güncelleme:
İki il arasındaki en kısa güzergah! 4 dakikada Akdeniz iklimine geçiş
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Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Demirkapı Tüneli güzergahındaki kıvrımlı yol dronla görüntülendi.

Çift tüpten oluşan Demirkapı Tüneli, Antalya ile Konya arasındaki en kısa güzergahı sağlıyor.

İki yıl önce hizmete giren ve Antalya'yı Konya'ya bağlayan İbradı ilçesindeki Demirkapı Tüneli ile bağlantı yollarında her gün binlerce sürücü araçlarıyla geçiş yapıyor.

Demirkapı Tüneli ve bağlantı yolları, 4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçişi sağlıyor.

Antalya'yı, Konya'ya ve iç kesimlere bağlayan kuzey-güney aksı konumundaki Demirkapı Tüneli'ne bağlanan Antalya-Manavgat Ayrımı-Taşağıl-Derebucak Yolu güzergahında kıvrımlı yol, gün batımında dronla görüntülendi.

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