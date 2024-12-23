Çin merkezli Kaishan Group'un yöneticileri, İzmir Serbest Bölgesi'nde (İZBAŞ) 20 bin metrekare alanda tesis inşa edecekleri bölgede incelemelerde bulundu.

İZBAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Kaishan Group Yönetim Kurulu Başkanı Cao Ke Jian, üretime başlamalarının ardından ihtiyaç duyulacak ekipman tedariğini de Türkiye'den karşılamayı istediklerini belirtti.

Türkiye'deki yasalar ve serbest bölge mevzuatına uygun olarak İZBAŞ'ta yatırım yapmaya devam etmek istediklerini vurgulayan Cao, jeotermal enerji alanında Manisa'nın Salihli ve Alaşehir ilçeleri ile Çanakkale'de yatırım yaparak büyüme planları olduğunu aktardı.

Cao Ke Jian, İzmir'in yatırım ortamı ve muhteşem iklimi ile kendilerine güzel bir fırsat sunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İZBAŞ kusursuz altyapısı, profesyonel ekibi, liman altyapısına ve istihdam kaynaklarına olan yakınlığı ile bizim için tercih sebebi oldu. İZBAŞ'taki üretim tesisimizde ağır sanayi kuruluşları ve enerji santralleri için kompresörler üreteceğiz. Bu kompresörler yüzlerce komponentten oluşuyor. Hedefimiz bu yedek parça komponentlerinin üretimini de İZBAŞ'ta gerçekleştirmektir. Sizlerin de yardımı ile fabrikamızı 2026'dan önce devreye almayı istiyoruz. Projemiz ile sermayemiz ile kadromuz ile hazırız. İlk aşamada 200'den fazla istihdam sağlamış olacağız. Yedek parça üretimi için planlayacağımız fabrikalar ile birlikte bu istihdamı 500 kişiye taşımak istiyoruz."

Cao, gösterdikleri misafirperverlikten dolayı İZBAŞ yöneticilerine teşekkür etti.

İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli de Çin sermayeli şirketlerin Türkiye'ye olan yatırım ilgilerinde artış olduğunu belirterek, Kaishan'ın yatırımının önemine değindi.

İhracata ve katma değere odaklı yeni yatırımları bölgeye kazandırmaya devam edeceklerini ifade eden Sevimli, "Global ölçekte başarıya ulaşmış bir şirketin İZBAŞ'a yatırım kararı alması, bölgemize ve Türk ekonomisine duyduğu güvenin en somut göstergesidir. Yenilenebilir enerji sektörünün ekipman üretiminde bir kümelenme merkezi olma vizyonumuz Kaishan'ın yatırım kararında etkili ve belirleyici oldu." değerlendirmesinde bulundu.



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