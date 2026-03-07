İSTANBUL 12°C / 4°C
Ekonomi

İki ilde 5 taşınmaz özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara ve Samsun'daki 5 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

AA7 Mart 2026 Cumartesi 13:39 - Güncelleme:
ÖİB'in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara Gölbaşı'ndaki 4, Samsun Çarşamba'daki 1 taşınmazın satışı yapılacak.

İhaleler için son teklif verme tarihi 7 Nisan olarak belirlendi.

Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulü ile gerçekleştirilecek ihaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Teklif sahipleri, ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilecek.

