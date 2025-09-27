İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2025 Cumartesi / 5 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5981
  • EURO
    48,7157
  • ALTIN
    5025.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

İki ilde petrol heyecanı: TPAO başvuru yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre TPAO, arama ruhsatı uzatımı ve işletme ruhsatı için başvuru yaptı.

AA27 Eylül 2025 Cumartesi 13:01 - Güncelleme:
İki ilde petrol heyecanı: TPAO başvuru yaptı
ABONE OL

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Tekirdağ'daki petrol arama ruhsatının süresini uzatmak ve Diyarbakır'daki sahalar için işletme ruhsatı almak üzere başvuruda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO, Tekirdağ'da bulunan "AR/TPO/K/F19-b3" pafta numaralı sahasının petrol arama ruhsatının süresinin uzatılması için 22 Eylül tarihinde başvuru yaptı.

TPAO ayrıca, Diyarbakır'da bulunan "AR/TPO/K/L45-d" ve "AR/TPO/K/L45-c1,c2" pafta numaraları petrol arama ruhsat sahalarında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak petrol işletme ruhsatı almak için başvurdu.

ÖNERİLEN VİDEO

Tır şoförüne yol ortasında darp! Ortalık savaş alanına döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.