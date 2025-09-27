Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Tekirdağ'daki petrol arama ruhsatının süresini uzatmak ve Diyarbakır'daki sahalar için işletme ruhsatı almak üzere başvuruda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO, Tekirdağ'da bulunan "AR/TPO/K/F19-b3" pafta numaralı sahasının petrol arama ruhsatının süresinin uzatılması için 22 Eylül tarihinde başvuru yaptı.

TPAO ayrıca, Diyarbakır'da bulunan "AR/TPO/K/L45-d" ve "AR/TPO/K/L45-c1,c2" pafta numaraları petrol arama ruhsat sahalarında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak petrol işletme ruhsatı almak için başvurdu.