İki ilimiz için petrol kararı! Süresi 2028'e uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adıyaman ve Şanlıurfa'da bulunan sahası için petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Adıyaman ve Şanlıurfa'da bulunan "AR/TPO/K/M41-b" pafta numaralı, 44 bin 474 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için petrol arama ruhsatının süresinin 8 Haziran 2028'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Bu kararın bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla verildiği belirtildi.