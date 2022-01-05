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Ekonomi

İki ilimizde petrol aranıyor: Süre uzatıldı

TPAO'nun Batman ve Siirt'teki petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı. Petrol aramasına ilişkin yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA5 Ocak 2022 Çarşamba 08:33 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 08:33
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Batman ve Siirt'te 18 bin 196 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatının süresi 2 yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO Batman ve Siirt illerinde 18 bin 196 hektarlık alanı kapsayan ve birinci uzatım süresi 20 Kasım 2021 itibarıyla sona eren petrol arama ruhsat süresinin uzatılması için başvurdu.

Söz konusu petrol arama ruhsatının 20 Kasım 2023'e kadar iki yıl uzatılmasına karar verildi.

  • TPAO
  • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
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  • petrol arama

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