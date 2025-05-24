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Ekonomi

İki ilimizde petrol heyecanı... TPAO 27 bin hektarlık alanda arama yapacak

TPAO'nun iki ildeki petrol arama ruhsatının uzatılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre TPAO İstanbul ve Tekirdağ'da bulunan 27 bin 611 hektarlık kara sahasında petrol arama çalışmalarını iki yıl daha devam ettirecek.

AA24 Mayıs 2025 Cumartesi 09:41 - Güncelleme:
İki ilimizde petrol heyecanı... TPAO 27 bin hektarlık alanda arama yapacak
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), İstanbul ve Tekirdağ'da bulunan kara sahasındaki petrol arama ruhsatının süresi iki yıl daha uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun, İstanbul ve Tekirdağ'da bulunan 27 bin 611 hektarlık kara sahasındaki petrol arama ruhsatının uzatılmış süresinin sona ereceği 26 Mayıs'tan itibaren 2 yıl daha uzatılmasına karar verildi.

Öte yandan, TPAO'nun Adana'da bulunan "AR/TPO/O34-b" pafta numaralı petrol arama ruhsatının müddeti 18 Nisan'da, "AR/TPO/O34-c" pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresi ise 11 Mayıs'ta sona erdi.

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