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Ekonomi

İki ilimizdeki petrol aramalarında yeni gelişme

Diyarbakır ve Mardin'deki petrol arama ruhsat sahası genişletildi. Petrol arama sahasına 9 bin 198 hektar ilave edildi.

AA17 Mart 2022 Perşembe 08:40 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 08:40
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Diyarbakır ve Mardin'de bulunan petrol arama ruhsat sahasına 9 bin 198 hektarlık saha ilave edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nın Diyarbakır ve Mardin sınırları içinde sahip olduğu 23 bin 921 hektarlık petrol arama ruhsatına, 9 bin 198 hektarlık sahanın ilavesine karar verildi.

Öte yandan, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ petrol arama ruhsatı almak için yapmış olduğu toplam 11 adet müracaatından feragat etti.

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