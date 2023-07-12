İki komşumuz arasında gaz takas anlaşması

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat ile Tahran arasında, elektrik santralleri için kullanılmak üzere ithal İran gazının Irak ham petrolü ile takas edilmesini öngören bir anlaşma imzalandı.

Anlaşmaya Irak tarafından Başbakan Sudani'ni Ofis Müdürü İhsan Yasin el-Avadi, İran tarafından ise Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık imza attı.

Her iki taraftan heyetler ve teknik ekiplerin günler süren müzakerelerinin ardından imzalanan anlaşma ile Irak'taki elektrik santrallerine güç sağlayan gaz arzındaki krize çözüm getirilmesi ve finansman sorunlarının çözülmesi hedefleniyor.



Irak, 19 ila 21 bin megavat elektrik enerjisi üretirken bu konudaki ihtiyacın 30 bin megavatın üzerinde olduğu belirtiliyor. Eksiklik nedeniyle ülkede uzun saatler süren elektrik kesintileri yaşanıyor. Bu durum ülkede protestolara neden oluyor.

