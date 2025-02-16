İki kritik görev daha eklendi! İngiliz komutandan Türkiye'nin askeri gücüne övgü

Türkiye'nin NATO üyesi olduğu 1952'de İzmir'de kurulan Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı, yenilenen görev ve yapılandırma süreçlerinin ardından 2012'den itibaren NATO Müttefik Kara Komutanlığı adıyla faaliyetlerine devam ediyor.

Komutanlık, kriz ve çatışma durumlarında NATO'nun kara kuvvetlerinin operasyonel kontrolünü sağlamak üzere önemli görevler üstleniyor.

NATO, son yıllarda değişen güvenlik dinamikleri doğrultusunda LANDCOM'un sorumluluğuna yeni görevler ekledi.

Komutanlık, Birleşik Kuvvetler Kara Unsur Komutanlığı ve Çok Kolordulu Kara Unsur Komutanlığı görevlerini de bünyesine katarak, operasyonel muharip bir karargaha dönüşüyor.

- "TÜRKİYE NATO'YA DEĞERLİ KATKILARDA BULUNMAYA DEVAM ETMEKTEDİR"

Komutanlıkta görevli Albay Gökhan Dülgergil AA muhabirine, Türkiye'nin uluslararası askeri ittifaka katıldığı günden bu yana ittifaka en yoğun katkı sağlayan müttefiklerden olduğunu söyledi.

NATO misyonları kapsamında geniş bir coğrafyada kritik görevler üstlenen Türkiye'nin askeri katkılarının operasyonel ve stratejik açıdan önemli bir rol oynadığını vurgulayan Dülgergil, "NATO, Türkiye'nin savunma ve güvenlik politikasının temel taşı olmuştur. NATO'nun savunma ve caydırıcılığa atıfta bulunan 5'inci maddesi, diğer müttefikler için olduğu kadar Türkiye için de değerli bir güvenlik garantisi teşkil etmektedir." dedi.

Albay Dülgergil, Türkiye'nin, NATO liderliğindeki barış, güvenlik ve caydırıcılık faaliyetlerine aktif destek sağladığını ifade ederek, Kosova Gücü, Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik Yardım Gücü, Karadeniz'deki deniz güvenliği operasyonları, Irak'taki NATO misyonları ve Ege Denizi'ndeki gözetleme faaliyetleri başta olmak üzere sunduğu katkıların önemini vurguladı.

NATO'nun Havadan Erken İhbar ve Kontrol Sistemi (AWACS) uçaklarına havadan yakıt ikmali sağlayan Türkiye'nin 3. Ana Jet Üssü'nü bu uçakların kullanımına açtığını anlatan Dülgergil, 2021'de Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti'nin komutasını üstlenerek de ittifakın kolektif savunma gücüne önemli katkılarda bulunduğunun altını çizdi.

İngiltere'den Binbaşı Christopher Morris de Türkiye'nin üç kıtanın kesiştiği noktada bulunmasının güçlü askeri altyapısının ve kriz bölgelerine yakınlığının ittifak için stratejik önem taşıdığını kaydetti.

LANDCOM'un İzmir'deki varlığının NATO'nun Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Karadeniz bölgesindeki kara operasyonlarını daha iyi koordine etmesini sağladığını belirten Morris, "Türkiye'nin güçlü lojistik kapasitesi, modern askeri tesisleri ve kapsamlı NATO deneyimi NATO Müttefik Kara Komutanlığının operasyonel etkinliğini artırmaktadır ayrıca Türkiye'nin NATO müttefikleriyle sürekli işbirliği içinde olması, ittifak çapındaki kara operasyonlarının koordinasyonunu güçlendirmektedir." diye konuştu.

Morris Türkiye'nin NATO'nun en eski, güçlü ve güvenilir üyelerinden biri olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu süre zarfında çok sayıda ittifak misyonunda aktif rol oynamış ve hem bölgesel hem de küresel güvenliğe önemli katkılarda bulunmuştur. Türkiye'nin NATO'daki varlığı, ittifakın savunma ve caydırıcılık yeteneklerini güçlendirmiştir. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip ülke olarak Türkiye, ittifaka kritik destek ve kaynak sağlamaktadır."

- "2025, LANDCOM İÇİN ÖNEMLİ BİR YIL"

Yüzbaşı Uğur Akan da NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye kritik coğrafyasındaki stratejik konumu ile bölgedeki tehdit ve risklere doğrudan karşı koyan ilk müttefik olarak NATO'ya değerli katkılarda bulunmuş ve bulunmaya devam etmektedir. NATO, aynı zamanda Türkiye'nin güvenlik ve savunmasının temel unsurlarından biridir." ifadelerini kullandı.

Kanadalı Astsubay Sarah Rodrigues ise 2025'in LANDCOM için önemli bir yıl olduğunu, LANDCOM'un Birleşik Kuvvetler Kara Unsur Komutanlığı ve Çok Kolordulu Kara Unsur Komutanlığı rollerini operasyonel hale getireceklerini belirterek, "2025 yılı NATO Müttefik Kara Komutanlığının, NATO komuta yapısı ve müttefik paydaşlarına yeteneklerini gösteren, komuta ve kontrol rollerini geliştireceği ve tesis edileceği bir yıl olacak." diye konuştu.