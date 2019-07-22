İki market devi birleşiyor!

ISN News haber sitesinin haberine göre Barclays, Casino´nun ana hissedarı Jean-Charles Naouri´nin karşılaştığı finansal zorlukların ardından gelen birleşme haberlerine paralel olarak müşterilerine gönderdiği notta, söz konusu birleşmeye yönelik desteğini, Carrefour CEO´su Alexandre Bompard´ın sektörün gelecek yıllarda bütünleşme çağrısına dayandırdı.

Fransa´da piyasanın yüzde 30´unu ve Brezilya´da yüzde 50´sine sahip olan Barclays, rekabet yetkililerinin bazı mağazaların kapanmasını talep edebileceğini belirtirken, olabildiğince iş ve mağazanın kapanmasını engellemek için doğru bir strateji oluşturulacağını vurguladı.