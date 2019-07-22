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İki market devi birleşiyor!

Birleşik Krallık merkezli Barclays, Fransa merkezli Casino ve Carrefour süpermarket zincirleri arasında olası bir birleşmeye olumlu bakıyor.

  • DHA
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ISN News haber sitesinin haberine göre Barclays, Casino´nun ana hissedarı Jean-Charles Naouri´nin karşılaştığı finansal zorlukların ardından gelen birleşme haberlerine paralel olarak müşterilerine gönderdiği notta, söz konusu birleşmeye yönelik desteğini, Carrefour CEO´su Alexandre Bompard´ın sektörün gelecek yıllarda bütünleşme çağrısına dayandırdı.
 
Fransa´da piyasanın yüzde 30´unu ve Brezilya´da yüzde 50´sine sahip olan Barclays, rekabet yetkililerinin bazı mağazaların kapanmasını talep edebileceğini belirtirken, olabildiğince iş ve mağazanın kapanmasını engellemek için doğru bir strateji oluşturulacağını vurguladı.
 

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