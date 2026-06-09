Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan temaslarını sürdürüyor. Uraloğlu, başkent Riyad'da Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh bin Nasser Al-Jasser ile görüştü. Toplantıda konuşan Bakan Uraloğlu, "Bölgemizin içinden geçtiği bu hassas süreçte, ticaretin ve lojistik zincirinin kesintisiz işlemesi her zamankinden daha kritik bir hal almıştır. Bu dönemde ulaştırma sektörünün önündeki engellerin kaldırılması stratejik bir zorunluluktur" dedi.

"TÜRKİYE'DEN SUUDİ ARABİSTAN'A UZANAN İKİ DENEME SEFERİ, GÜZERGAHIN UYGULANABİLİRLİĞİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR"

İki ülke arasındaki karayolu taşımacılığına ilişkin konuşan Bakan Uraloğlu, "2012 yılı öncesinde yıllık karşılıklı taşıma sayımız 20 bine ulaşmıştı. Bölgesel gelişmeler nedeniyle bugün bu rakamın gerisinde olsak da amacımız, iş birliğimizi o dönemin de ötesine taşımaktır. Bu kapsamda; Suriye-Ürdün-Irak güzergahlarındaki gelişmeleri yakından izliyoruz. Irak üzerinden Türkiye'den başlayıp Suudi Arabistan'a uzanan iki deneme seferi, bu güzergahın uygulanabilirliğini net bir şekilde ortaya koymuştur" diye konuştu.

"İKİLİ TAŞIMALARIMIZIN YANINDA TRANSİT TAŞIMACILIĞIN GELİŞTİRMESİNİN ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerin kesintisiz karayolu ağlarının önemini daha da artırdığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Ülkelerimiz arasındaki transit taşımacılık taraflara, Avrupa'ya ve Körfez bölgesine erişim imkanı sunuyor. Bu nedenle, ikili taşımalarımızın yanında transit taşımacılığın geliştirmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz" açıklamasında bulundu. Toplantıda, karayolu taşımacılığı için mevcut ve yeni güzergahları değerlendiren Bakan Uraloğlu, transit ağın da tam kapasiteyle ve kolaylaştırılarak işletilmesinin ticari akışı hızlandırmanın yanında bölgesel lojistik entegrasyona ve Körfez coğrafyasının refahına önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, iki ülke arasında güvenli ve istikrarlı bir karayolu ağı için otoyol bağlantısının sağlanmasının büyük önem taşıdığını da vurguladı. Bölge ülkeleriyle ortak bir çalışma ile geleceğe yönelik bir takvim oluşturmanın önemine de değinen Bakan Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu taşımacılığına da değindi. Uraloğlu, iki ülke arasında doğrudan bir demiryolu bağlantısının hayata geçirilmesinin kritik öneme sahip olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ayrıca, yüksek hızlı tren sistemlerinde ve demiryolu araçları noktasında işbirliği vurgusu yaptı.

LOJİSTİK HİZMETLER VE DEMİRYOLU ALANLARINDA 2 MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Görüşmenin ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Suudi Arabistan Ulaştırma Genel İdaresi arasında "Demiryolu Sektörü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ve Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetleri Bakanlığı ile "Lojistik Hizmetleri Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Lojistik Hizmetleri Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı ile lojistik merkezlerin inşası, hizmetlerin işletilmesi ve yönetilmesi, deneyim paylaşımı ve ortak faaliyetlerin geliştirilmesi hedefleniyor. Demiryolu Sektöründe İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı ise demiryolu sektörünün her alanında ortak çalışmaların geliştirilmesini amaçlıyor. Mutabakat zaptı kapsamında; demiryolu teknik şartnameleri, teknolojileri ve yenilikçilik, sinyalizasyon ve haberleşme sistemleri ile demiryolu dijitalleşmesi, demiryolu sektörünün çevresel etkisinin azaltılması, demiryolu mühendisliği ve altyapı uygulamaları, emniyet ve güvenlik sistemleri, araştırma-geliştirme faaliyetleri ve bilgi paylaşımı konularında iş birliği yapılacak. Ayrıca demiryolu alanında uzmanlaşmış eğitim akademileri arasında ortaklıkların geliştirilmesi, uzman ve yenilikçilerin geçici görevlendirmeleri, demiryolu sanayisi ile yan sanayilerin yerlileştirilmesine yönelik deneyim paylaşımı ve düzenleyici çerçeveler ile mevzuat alanlarında da ortak çalışmalar yürütülecek.

Lojistik Hizmetler Alanında Mutabakat Zaptı'nın müzakerelerini karşılıklı yoğun mesailer ve yapıcı ortak irade sayesinde sonuçlandırmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Uraloğlu, "Demiryolu Sektöründe İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı ise altyapı modernizasyonundan işletme tecrübelerine kadar demiryolu sektörünün her alanında ortak çalışmalarımızı kurumsal bir çatıya kavuşturacağına inanıyorum" dedi.