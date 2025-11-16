İSTANBUL 18°C / 11°C
  İki projenin maliyeti farkı ortaya koydu! Mansur Yavaş'ın milyonluk vurgunu gözler önüne serildi
Ekonomi

İki projenin maliyeti farkı ortaya koydu! Mansur Yavaş'ın milyonluk vurgunu gözler önüne serildi

Mansur Yavaş'ın maliyeti 2 milyar lirayı aşan 100. Yıl Şükran Anıtı projesi tepkilere neden oldu. Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu 850 milyon TL'ye Millet Kütüphanesi inşa ettiklerini belirtti.

16 Kasım 2025 Pazar 07:43
İki projenin maliyeti farkı ortaya koydu! Mansur Yavaş'ın milyonluk vurgunu gözler önüne serildi
ABONE OL

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin inşasını bir türlü bitiremediği Hıdırlıktepe Anıtı sosyal medyada gündem oldu. 65 metre yüksekliğindeki 2 kulenin maliyeti 2 milyar lirayı aşarken, Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yaptırdığı 40 bin metrekarelik Millet Kütüphanesi 850 milyon liraya mal oldu.

Grup çalışma salonları, çocuk kütüphanesi, engelsiz yaşam kütüphanesi, yemekhane, kafeterya ve ücretsiz internet hizmetleri olan 4 bin kişi kapasiteli kütüphane, Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi.

PİYASA BEDELİNİN ÜZERİNDE

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ın Altındağ Hıdırlıktepe üzerinde inşa ettirdiği "100. Yıl Şükran Anıtı"na dikilen kuleler ise Sayıştay'ın 2024 raporuna yansıdı. Anıtın mal ve hizmet alımlarında rekabet sağlanmadı, fiyatlar piyasa rayiçlerinin çok üzerinde belirlendi. Altındağ Hıdırlıktepe üzerinde inşa ettirdiği "100. Yıl Şükran Anıtı"na dikilen kuleler ise Sayıştay'ın 2024 raporuna yansıdı. Anıtın mal ve hizmet alımlarında rekabet sağlanmadı, fiyatlar piyasa rayiçlerinin çok üzerinde belirlendi.

