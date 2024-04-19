İki taraf için de büyük fırsat! Türkiye rotayı Afrika'nın üçüncü büyük ülkesine çevirdi

Bolat, Türkiye-Tanzanya İş Forumu'ndaki konuşmasında, forum ve yuvarlak masa toplantılarının Türkiye-Tanzanya ilişkileri açısından tarihi bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Tanzanyalı yetkililerle Ankara'da ve İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelere işaret eden Bolat, iki tarafın da oluşacak fırsatları değerlendireceğini söyledi. Bolat, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ın iki ülke arasındaki ticaret hacmiyle ilgili olarak 'yıllık 1 milyar dolar' hedefini belirlediklerini ve kendilerine talimat verdiklerini dile getirdi.

Bolat, geçen yıl itibarıyla 350 milyon dolar olan karşılıklı ticarette 1 milyar dolar hedefini yakalama konusunda iki ülkenin de birbirine sunduğu çok önemli fırsatlar bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Özellikle tarım sektöründe, tarım makinaları ve ekipmanları, bunun yanında sanayi ürünleri, demir, çelik ve tekstil, giyim, ilaç sektörü büyük önem taşıyor. Tanzanya tarafının da başta altın, elmas, kömür, kaju gibi yemişler, pamuk gibi bizlere tedarik edebilecekleri çok önemli tarımsal ürünler, madencilik ürünleri var. Değerli meslektaşım Tanzanya Sanayi ve Ticaret Bakanı Ashatu Kijaji ile yaptığımız görüşmelerde hem karşılıklı ticareti artırmak hem de Türkiye'nin sanayideki güçlü birikiminin Tanzanya'ya yatırım olarak gelmesi ve Tanzanya'daki tarımsal ürünler ve madencilik ürünlerinin imalat sanayine doğru proses edilerek katma değerli ürünlerin üretiminin Tanzanya'da yapılması ve dünyaya ihracı noktasında talepleri ve davetleri oldu. Türk iş dünyası bu daveti, bu fırsatları mutlaka değerlendirecektir."

Bakan Bolat, Darüsselam Uluslararası Fuarı'na da davet olduğunu, güçlü bir iş insanları topluluğuyla fuara katılma planını değerlendireceklerini söyledi.

- "MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ NOKTASINDA TANZANYA ÇOK ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNUYOR"

Bolat, "İki ülke arasında Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması noktasında da biz meslektaşımla kararlaştırdık, maliye bakanlarımıza iki taraf olarak arzuda bulunacağız ve onların anlaşmayı bir an önce gerçekleştirmeleri noktasında görüşeceğiz." dedi.

İki ülkenin birbiri için barındırdığı fırsatlara dikkati çeken Bolat, müteahhitlik hizmetleri noktasında Tanzanya'nın çok önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Bolat, "Afrika kıtasının tamamında Türk müteahhitlik hizmetleri için üçüncü büyük pazar imkanları sunan, projeler sunan bir ülke olarak Tanzanya önem taşıyor. Şu ana kadar 6,4 milyar dolarlık 14 projeyi üstlenen Türk müteahhitlik firmalarını yürekten tebrik ediyoruz. Güçlü, kaliteli ve zamanında yaptıkları teslimatla dünyada haklı bir üne sahip olan ve dünyada ikinci sırada bulunan Türk müteahhitlik firmalarımız, Afrika'da üçüncü büyük ülke olan Tanzanya'da yeni projeler de üstleneceklerdir." diye konuştu.