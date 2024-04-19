İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2024 Cuma / 11 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5966
  • EURO
    34,8459
  • ALTIN
    2495.58
  • BIST100
    9456.63
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İki taraf için de büyük fırsat! Türkiye rotayı Afrika'nın üçüncü büyük ülkesine çevirdi
Ekonomi

İki taraf için de büyük fırsat! Türkiye rotayı Afrika'nın üçüncü büyük ülkesine çevirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Türkiye ile Tanzanya arasında geçen yıl itibarıyla 350 milyon dolar olan karşılıklı ticarette 1 milyar dolar hedefini yakalama konusunda iki ülkenin de birbirine sunduğu çok önemli fırsatlar var. Güçlü, kaliteli ve zamanında yaptıkları teslimatla dünyada haklı bir üne sahip olan ve dünyada ikinci sırada bulunan Türk müteahhitlik firmalarımız, Afrika'da üçüncü büyük ülke olan Tanzanya'da yeni projeler de üstleneceklerdir.' dedi.

AA19 Nisan 2024 Cuma 12:23 - Güncelleme:
İki taraf için de büyük fırsat! Türkiye rotayı Afrika'nın üçüncü büyük ülkesine çevirdi
ABONE OL

Bolat, Türkiye-Tanzanya İş Forumu'ndaki konuşmasında, forum ve yuvarlak masa toplantılarının Türkiye-Tanzanya ilişkileri açısından tarihi bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Tanzanyalı yetkililerle Ankara'da ve İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelere işaret eden Bolat, iki tarafın da oluşacak fırsatları değerlendireceğini söyledi. Bolat, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ın iki ülke arasındaki ticaret hacmiyle ilgili olarak 'yıllık 1 milyar dolar' hedefini belirlediklerini ve kendilerine talimat verdiklerini dile getirdi.

Bolat, geçen yıl itibarıyla 350 milyon dolar olan karşılıklı ticarette 1 milyar dolar hedefini yakalama konusunda iki ülkenin de birbirine sunduğu çok önemli fırsatlar bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Özellikle tarım sektöründe, tarım makinaları ve ekipmanları, bunun yanında sanayi ürünleri, demir, çelik ve tekstil, giyim, ilaç sektörü büyük önem taşıyor. Tanzanya tarafının da başta altın, elmas, kömür, kaju gibi yemişler, pamuk gibi bizlere tedarik edebilecekleri çok önemli tarımsal ürünler, madencilik ürünleri var. Değerli meslektaşım Tanzanya Sanayi ve Ticaret Bakanı Ashatu Kijaji ile yaptığımız görüşmelerde hem karşılıklı ticareti artırmak hem de Türkiye'nin sanayideki güçlü birikiminin Tanzanya'ya yatırım olarak gelmesi ve Tanzanya'daki tarımsal ürünler ve madencilik ürünlerinin imalat sanayine doğru proses edilerek katma değerli ürünlerin üretiminin Tanzanya'da yapılması ve dünyaya ihracı noktasında talepleri ve davetleri oldu. Türk iş dünyası bu daveti, bu fırsatları mutlaka değerlendirecektir."

Bakan Bolat, Darüsselam Uluslararası Fuarı'na da davet olduğunu, güçlü bir iş insanları topluluğuyla fuara katılma planını değerlendireceklerini söyledi.

- "MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ NOKTASINDA TANZANYA ÇOK ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNUYOR"

Bolat, "İki ülke arasında Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması noktasında da biz meslektaşımla kararlaştırdık, maliye bakanlarımıza iki taraf olarak arzuda bulunacağız ve onların anlaşmayı bir an önce gerçekleştirmeleri noktasında görüşeceğiz." dedi.

İki ülkenin birbiri için barındırdığı fırsatlara dikkati çeken Bolat, müteahhitlik hizmetleri noktasında Tanzanya'nın çok önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Bolat, "Afrika kıtasının tamamında Türk müteahhitlik hizmetleri için üçüncü büyük pazar imkanları sunan, projeler sunan bir ülke olarak Tanzanya önem taşıyor. Şu ana kadar 6,4 milyar dolarlık 14 projeyi üstlenen Türk müteahhitlik firmalarını yürekten tebrik ediyoruz. Güçlü, kaliteli ve zamanında yaptıkları teslimatla dünyada haklı bir üne sahip olan ve dünyada ikinci sırada bulunan Türk müteahhitlik firmalarımız, Afrika'da üçüncü büyük ülke olan Tanzanya'da yeni projeler de üstleneceklerdir." diye konuştu.

  • ticaret bakanı
  • ticaret hedefi
  • afrika projeleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.