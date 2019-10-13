İki tweet arasında bağışıklık güçlendi

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’nın finansal piyasalar üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasının arkasında ‘ekonomide milli bağımsızlık’ yolunda döşenen taşlar yatıyor. Bilindiği gibi Türkiye 2018’in ağustos ayında tarihinin en büyük finansal saldırısını yaşadı. ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomik tehdit içeren tweet’i sonrasında Türkiye zor bir yaz geçirmiş, dolar 7 lirayı aşmıştı. Ekonomi yönetimi Rusya’nın bile birkaç yıl içinden çıkamadığı böyle bir türbülanstan bir yılda ülkeyi çıkardı. Ekonomi çevrelerinin ‘dipten dönüş’ olarak adlandırdığı süreç taraflı tarafsız herkesin beklentilerinden erken oldu. Öyle ki, bu süreçte bir yanda özellikle sınır ötesinde devam eden tarihi terör operasyonları, diğer tarafta gündemi işgal eden seçimler olmasına rağmen bu dönüş ivmesi yakalandı.

DIŞ GÜÇLER BELLİ OLDU

Trump benzer bir tweet’i aradan 14 ay geçtikten sonra bu kez Barış Pınarı Harekatı sonrasında attı. Doğrudan doğruya bir kez daha Türkiye ekonomisini yok etmekle tehdit etti ve “Daha önce de yaptım” dedi. Daha önce yaptığını itiraf etmesi, bir yıldır ekonomide verilen mücadelenin boyutlarını da ortaya koydu. Böylece ‘Dış güçler’ ifadesi ile karikatürize edilmeye çalışılan ‘Türkiye ekonomisine operasyon’ ete kemiğe büründürdü. Ancak bundan belki daha önemlisi, 14 ay sonra gelen bu tehdidin çok cüzi bir etkinin dışında piyasalarda endişeye, korkuya neden olmaması oldu. İşte bunun nedeni, 14 ayda Türkiye ekonomisinin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin, kırılganlıkların azaltılmasının ötesinde, 14 aydır Türkiye ekonomisindeki büyük değişimden kaynaklanıyor.

Savunma sanayiinde ‘kötü komşular’ın Türkiye’yi ev sahibi yaptığı gibi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yönetimindeki ekonomi yönetimi de ekonomide de küresel finans sisteminden gelecek risklere karşı bağımsızlık taşları döşendi. ‘Sessiz devrim’ olarak nitelenebilecek birçok adım atıldı.

KUR VE FAİZ DENKLEMİ

Uzmanlara göre “Ekonomik olarak hiçbir saldırıda diz çökmemenin yolu iki şeyi kendinizin belirlemesinden geçiyor, kurunuzun ve faizinizin piyasa dışı yöntemlerle, art niyetli saldırı ve spekülasyonlarla belirlenmemesinden, yani korunmasından.

O iki şeyi bizim içeride kendimiz belirleyebilmemiz ya da birilerinin maniple etmesinden korumamız için verilen mücadele, atılan adımlar Türkiye ekonomisindeki değişimi hatta sessiz bir devrimi ortaya koyuyor.” Uzmanlara göre bu sessiz devrimde 3 adım öne çıktı.

KiRLi SWAP BİTTİ