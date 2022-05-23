Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Cumartesi günü Ulusal Gençlik Diyaloğu Kongresi'nde yaptığı açıklamada, Norveç'in Rusya ile Ukrayna arasında devam eden ihtilafın ortasında petrol ve gaz fiyatları yükselirken elde ettiği "fazla" karı paylaşması gerektiğini söyledi.

"Norveç'e gaz için devasa bir para mı ödemeliyiz? Bir yıl önce ödediğimizden dört ya da beş kat daha fazla? Bu hasta bir şey..." dedi ve Norveç'in yıllık ortalama gaz ve petrol karının bu yıl "100 milyar euroyu aşacağını" iddia etti. "Bu fazla karı paylaşmalılar. Normal değil, haksız bir kazanç" dedi.

MOSKOVA GEÇEN AY POLONYA'YA GAZ TEDARİKİNİ DURDURDU

Polonya, Rusya tarafından kesilmeden önce aktif olarak gaz stoku yapıyordu ve Alman Gascade, Nisan ayı sonlarında ters gaz akışında büyük bir artış açıkladı.

Moskova, Avrupa yaptırımlarına yanıt olarak Rusya tarafından sunulan yeni bir plan kapsamında Varşova'nın yakıt için ruble ödemeyi reddetmesinin ardından geçen ay ülkeye gaz tedarikini durdurdu.

Yeni proje ile Rus gazına bağımlılık azalacak

Polonya, eski kömürle çalışan ekipmanı aşamalı olarak kaldırmaya çalışırken, son yıllarda gaz talebinin istikrarlı bir şekilde arttığını gördü.

Varşova'nın bu yıl içinde Norveç'ten bir gaz boru hattı tamamlaması bekleniyor. Bu Polonya'nın Rus gazına olan bağımlılığını azaltmasına yardımcı olması beklenen büyük bir proje.