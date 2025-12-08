Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Alexandru Tinca, Türkiye ile Romanya arasındaki karşılıklı güvene dayalı ekonomik, ticari ve enerji işbirliklerinin giderek derinleştiğini ve sağlamlaştığını belirtti.

Tinca, Türk ve Rumen halklarının birbirlerine karşı çok olumlu bir tutum sergilediklerini söyledi.

İki ülkenin ilişkilerinin coğrafi yakınlık, ortak tarih ve halklar arasındaki benzerlikler gibi olumlu unsurlarla zaman içinde pekiştiğini anlatan Tinca, "Türkiye, Romanya için önemli bir ekonomik ortak, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ana ticaret ortağı ve Romanya'nın AB dışındaki ilk ihracat durağı." ifadesini kullandı.

Tinca, geçen yıl gerçekleştirilen Romanya-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (HLSCC) ve bu yıl imzalanan enerji mutabakat zaptının ikili diyaloğu güçlendirdiğini ifade ederek, "Türkiye sadece bir tedarikçi değil, stratejik bir çeşitlendirici ve alternatif enerji yollarına bir köprü görevi görüyor. Geleneksel boru hatlarının artan risklerle karşı karşıya olduğu bir dönemde, Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalleri, depolama tesisleri ve büyüyen yenilenebilir enerji tabanı, Romanya'ya enerji istikrarımızı artıran esnek ve pazara duyarlı seçenekler sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

ENERJİ DALGALANMALARINA KARŞI ORTAK TAMPON OLUŞTURULUYOR

Türkiye ile Romanya arasındaki karşılıklı güvene dayalı ekonomik, ticari ve enerji işbirliklerinin derinleştiğini ve sağlamlaştığını belirten Tinca, "Ortaklığımız, geleneksel ticari bağlardan, enerji güvenliğini ve sürdürülebilirliği önceliklendiren daha entegre ve dayanıklı çerçevelere doğru evrimleşti. Bu işbirliği sadece ticari değil, aynı zamanda stratejik nitelikte ve iki ülkenin küresel enerji dalgalanmalarını aşmasına yardımcı olurken sürdürülebilir ekonomik büyümeyi de teşvik ediyor." diye konuştu.

Tinca, Türkiye ile Romanya ortaklığının mevcut jeopolitik çalkantılı ortamda daha da önem arz ettiğini vurgulayarak, Türk sermayesinin Romanya için bilgi birikimi ve istihdam sağlayarak şebekelerini modernleştirecek yenilenebilir enerji ve altyapı yatırımlarını teşvik ettiğini aktardı.

TÜRK İŞ DÜNYASINA YATIRIM ÇAĞRISI

Romanya'nın yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan Türk yatırımlarının sermaye, uzmanlık ve istihdam sağlayarak Ulusal Enerji ve İklim Planı hedeflerini ve Avrupa Yeşil Mutabakatı taahhütlerini desteklediğini belirten Tinca, "Enerji bağımsızlığımızı artırmaya ve dayanıklılığımızı güçlendirmeye büyük katkı sağlayan bu ortaklığa büyük önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Tinca, Romanya'nın yenilenebilir enerji kurulu gücünü artırma hedeflerine de vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Özellikle yenilenebilir enerji sektöründe, Türkiye-Romanya ortak girişimleri, Romanya'nın kıyı potansiyelini ve Türkiye'nin üretim gücünü offshore rüzgar ve güneş enerjisi alanlarında değerlendirebilir. Yenilenebilir enerji alanında ortak yatırım ve teknoloji alışverişi için güçlü bir potansiyel bulunuyor, bu nedenle iki ülkenin özel sektörünü ortak projeler, bilgi paylaşımı ve yenilenebilir altyapıya yatırımlar için işbirliği yapmaya teşvik ediyorum."

Romanya'nın akıllı şebekeler ve hidrojen pilot projeleri aracılığıyla elektrik ticaretinde henüz kullanılmamış bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Tinca, "Bu sektörlerdeki herhangi bir ortak girişim ve daha fazla işbirliği, Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedefleriyle uyumlu olduğu için bir fırsat. Tüm bu fırsatlar sadece ekonomik çarpanlar vaat etmekle kalmayıp aynı zamanda iki ülkeyi bölgesel karbonsuzlaştırma konusunda lider konuma getirebilecek ve enerji sorunlarını işbirliği başarılarına dönüştürebilecek güçlü bir sinerji için sağlam bir zemin oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

KARADENİZ'İN GÜVENLİĞİ ARTIRILIYOR

Tinca, Türkiye ve Romanya'nın enerji sektöründeki işbirliğinin Karadeniz'deki istikrar ve dayanıklılığın bel kemiği olduğunun altını çizerek, "Hibrit tehditler ve altyapı zafiyetlerinin olduğu Karadeniz'de kesintisiz enerji akışı caydırıcı bir unsur ve ekonomik güvenin temelidir. Bu nedenle bu ortaklık, ortak mayın temizleme ve koridor korumaları gibi paylaşılan altyapı yoluyla deniz güvenliğini artırarak, hayati ticaret ve bağlantı rotalarına yönelik riskleri azaltıyor." dedi.

Söz konusu ortaklıkla Karadeniz kıyısındaki devletler için güvenli bir gelecek inşa edilebileceğini vurgulayan Tinca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayrıca, Romanya ve Türkiye'nin, bölgesel bağlamda giderek önem kazanan Karadeniz'in açık deniz enerji kaynaklarının geliştirilmesinde ortak çıkarları var. Bu durum, iki ülkenin Karadeniz'deki arama ve geliştirme çalışmalarını koordine ederek uzmanlıklarını paylaşmaları ve bu rezervleri pazara sunmak için altyapı geliştirme konusunda olası işbirliklerinin olması nedeniyle yeni fırsatları doğuruyor."