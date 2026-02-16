İki ülkede ''Çağrı Bey'' depremi: Türkiye bölgede güçleniyor

Türkiye, Somali açıklarında petrol aramak üzere "Çağrı Bey" sondaj gemisini görevlendirerek Afrika Boynuzu'ndaki enerji ve askeri varlığını yeni bir aşamaya taşıdı. Hint Okyanusu'nda stratejik konuma sahip bölgede atılan adım, İsrail ve Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011 yılında Somali'ye yaptığı ziyaret, iki ülke ilişkilerinde dönüm noktası olmuştu.

İç savaş ve yoksullukla mücadele eden Somali'ye yönelik bu ziyaretin ardından Ankara ile Mogadişu arasındaki ilişkiler "kara gün dostluğu" söylemiyle stratejik düzeye taşındı.

Türkiye son yıllarda enerji, balıkçılık ve uzay çalışmaları gibi alanların yanı sıra askeri iş birliğini de artırdı.

Bu çerçevede Türkiye, deniz aşırı ilk enerji arama faaliyetini başlatarak "Çağrı Bey" sondaj gemisini Somali açıklarında görevlendirdi.

Türk donanmasının refakat edeceği geminin, Cebelitarık Boğazı ve Ümit Burnu güzergahını izleyerek yaklaşık 45 gün içinde Somali kıyılarına ulaşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da uğurlama törenine telefonla bağlanarak Somali'den olumlu haberler beklediğini ifade etti.

"ANKARA'NIN BU ADIMI TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

İsrail'de yayımlanan Israel Hayom gazetesi gelişmeyi "Türkiye'nin Somali'deki güçlenmesi" başlığıyla duyurdu.

Gazete, Ankara'nın bu adımı "tarihi bir dönüm noktası" olarak değerlendirdiğini ve son dönemde Somali'deki askeri kapasitesini artırdığını yazdı.

Haberde ayrıca Türkiye ile Somali arasında 2024 yılında enerji alanında, üç ayrı deniz sahasında arama hakkını kapsayan iş birliği anlaşmaları imzalandığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin 2017'den bu yana Mogadişu'da yurt dışındaki en büyük askeri üssünü işlettiği ve F-16 konuşlandırmasıyla kapasitesini güçlendirdiği öne sürüldü.

Gelişmelerin, İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararının ardından Afrika Boynuzu'nda yükselen gerilimle aynı döneme denk geldiğine dikkat çekildi.

"TARİHİ BİR AN" YORUMU

Yunanistan merkezli Insider, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın söz konusu adımı Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri açısından "tarihi bir an" olarak nitelendirdiğini aktardı.

ERT News (Ertnews) ise geminin teknik özelliklerine odaklanarak adının, Selçuklu liderlerinden Çağrı Bey'e atıf taşıdığını yazdı.

Parapolitika gazetesi de görevlendirmenin Türk karasuları dışındaki ilk sondaj faaliyeti olduğuna işaret etti.

Haberde, Somali açıklarında üç noktada petrol aramasının, daha önce sismik veri toplayan "Oruç Reis" araştırma gemisinin bulgularına dayandığı ifade edildi.

TÜRKİYE DÜNYADA EN BÜYÜK 4. ÜLKE

7. nesil derin deniz sondaj gemisi olan Çağrı Bey, 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kapasitesine sahip.

Ultra derin deniz operasyonları için tasarlanan yüksek teknoloji donanımıyla Türkiye'yi dünyada en büyük dördüncü derin deniz sondaj filosuna sahip ülkeler arasına taşıdığı belirtiliyor.

Geminin, Somali açıklarında yeni hidrokarbon rezervlerinin tespiti için kapsamlı arama faaliyetleri yürütmesi planlanıyor.