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Ekonomi

İki ülkenin gücüne güç katacak! Türkiye'den komşuya milyarlarca dolarlık teklif

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, beraberindeki heyetle Sofya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Petar Dilov ile bir araya geldiklerini belirterek, 'Türkiye olarak, Bulgaristan ile ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı ortak hedef olarak belirleme teklifinde bulunduk.' ifadesini kullandı.

AA25 Mart 2025 Salı 16:23 - Güncelleme:
İki ülkenin gücüne güç katacak! Türkiye'den komşuya milyarlarca dolarlık teklif
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Bolat, sosyal medya hesabından, Bulgaristan programına ilişkin bilgi verdi.

İş dünyası temsilcileri ve ihracatçılarla Sofya'da çeşitli temaslarda bulunduklarını aktaran Bolat, burada ülkenin Ekonomi ve Sanayi Bakanı Dilov ile Türkiye-Bulgaristan Ticaret Heyeti ve B2B Toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bolat, toplantının, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) tarafından organize edildiğine işaret ederek, "Türk ve Bulgar iş dünyalarının katıldığı toplantıda mevcut işbirliği fırsatlarını, ikili ticaret hacmimizi artırabilecek adımları, iş dünyalarımızın ortak şekilde hayata geçirebileceği projeleri ele aldık. Türkiye olarak, dost ve komşumuz Bulgaristan ile her alanda olduğu gibi ticari ve ekonomik alanda da işbirliğimizi güçlendirmeyi arzuluyoruz. Bu doğrultuda 7,8 milyar dolarlık ticaret hacmimizi daha da artırmayı, karşılıklı yatırımları ve projeleri çeşitlendirmeyi hedeflemekteyiz. İş dünyalarımızı bir araya getiren toplantının ikili ilişkilerimizi daha da güçlendireceği inancındayız." değerlendirmesinde bulundu.

"GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ İLİŞKİLERİMİZE OLUMLU YANSIYACAK"

Bolat, Bakan Dilov ile heyetler arası görüşme de yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, Bulgaristan ile ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı ortak hedef olarak belirleme teklifinde bulunduk. Bulgaristan'a en fazla yatırım yapan ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu ortaklığı ve işbirliğini daha da derinleştirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede Kapıkule-Kapitan Andreevo ve Hamzabeyli-Lesovo gümrük kapılarında sürdürülen iyileştirme projelerini hem fiziksel kapasitenin artırılması hem de işlemlerin hızlandırılması bakımından önemli buluyoruz. Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin hem Bulgaristan ile ikili ticaretimize hem de Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin çeşitlendirilmesine olumlu yansıyacağına inanıyoruz."

Heyetler arası görüşmelerin ardından Türk ve Bulgar iş insanlarının B2B toplantılarını sürdürdüğünü ve firmaların bulunduğu stantları gezdiğini belirten Bolat, 3 gün devam edecek bu görüşmelerin iki ülke iş dünyası için hayırlı olması temennisinde bulundu.

BAŞBAKAN JELYAZKOV, BOLAT VE BERABERİNDEKİ HEYETİ KABUL ETTİ

Bolat, ziyaret kapsamında Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov tarafından kabul edildiklerini de ifade etti.

Başbakan Jelyazkov ile yaptıkları görüşmeye ilişkin bilgi veren Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefimizi, karşılıklı yatırımları, iş dünyamızın ortaklığını, gümrük kapılarımızda devam eden yenileme çalışmalarını ve Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakatı'nı ele aldık. Türkiye ve Bulgaristan, yenilenebilir enerji başta olmak üzere enerji alanında ve savunma sanayisinde işbirliği yapma fırsatına sahiptir. Türkiye olarak dost ve komşu Bulgaristan ile ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız."

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