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Ekonomi

İki yeni güzergah geliyor! Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif olacak

Vatandaşlıların yoğun ilgiyle tercih ettiği Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif iki yeni güzergah geliyor.

DHA11 Nisan 2024 Perşembe 10:19 - Güncelleme:
İki yeni güzergah geliyor! Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif olacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan turistik trenlerinin 17 ve 19 Nisan'da işletilmeye başlanacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklama ile 2002 yılından bu yana sürdürülen yatırımlar ve atılımlar sayesinde başta demir yolu olmak üzere ulaşımın her modunda devrim gerçekleştirdiklerini belirtti. İzledikleri politikalar sonucunda Türkiye'yi yüksek hızlı demir yolu hatları ile tanıştırdıklarını ifade eden Uraloğlu, mevcut demir yolu hatlarında da büyük bir değişim gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Bakan Uraloğlu, yenileme ve modernize etme çalışmaları ile araç filosunun gençleştirildiğini vurgulayarak, "Hizmet kalitesi artırılarak tren seyahati vatandaşımızın günlük yaşamına girdi ve ulaşım alışkanlıklarını değiştirdi. Bu kapsamda yüksek hızlı trenlerin yanında konvansiyonel hatlarda işletilen trenlere olan taleplerin artmasıyla birlikte seyahat severlerin hizmetinde olacak iki yeni turistik tren daha işletilmeye başlanacak" dedi.

'TRENLERİMİZ KÜLTÜREL İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRECEK'

1051 kilometre hat uzunluğunda Ankara-Diyarbakır güzergahında işletilecek olan Ankara-Diyarbakır Turistik Treni'nin 180 kişi kapasiteli, 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşacağını aktaran Uraloğlu, "Ankara'dan 19 Nisan Cuma günü saat 15.55'te hareket edecek, Diyarbakır'dan ise 21 Nisan Pazar günü saat 12.00'de yola çıkacak. Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya'da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı'da 4 saat, Kayseri'de 3 turizm amaçlı duracak ve buralardaki tarihi ve kültürel değerleri görme imkanı sunacak" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, turistik tren seferlerinin bölge ekonomisini canlandıracağını belirterek, sadece bir ulaşım aracı vazifesi görmeyeceğini, şehirler arasındaki kültürel iletişimi de kuvvetlendireceğini dile getirdi.

Turistik Trenlerin gezginlere ev konforunu sunduğunu söyleyen Uraloğlu, "1262 kilometrelik Ankara-Tatvan parkurunda işletilecek turistik treninin de Ankara'dan 17 Nisan Çarşamba günü saat 15.55'te seferlerine başlayacağını tüm seyahat severlere duyurmak isterim. Ankara-Tatvan seferinde Elazığ'da 4 saatlik bir duruş gerçekleştirecek. 19 Nisan Cuma günü de Tatvan'dan 06.35'te hareket edecek tren, Tatvan-Ankara seferinde Palu'da 3 saat, Elazığ'da 4 saat ve Kayseri'de 3 saatlik duruş yapacak. Ankara-Tatvan-Ankara Turistik Treni, 9 yataklı vagon ve 1 yemekli vagondan oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Ankara-Diyarbakır parkurunda yataklı vagonda bir oda fiyatının 9 bin TL olduğunu kaydeden Uraloğlu, Diyarbakır-Ankara parkurunda 8 bin TL, Ankara-Tatvan parkurunda 9 bin 900 TL, Tatvan-Ankara parkurunda ise 9 bin TL olarak belirlendiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, yataklı vagonda 1 odada 2 kişinin seyahat edebileceğinin de altını çizdi.

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