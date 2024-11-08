İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 40'ıncı Bakanlar Toplantısına katılmak üzere 4 Kasım'da Türkiye'ye gelen Hatip, AA muhabirine, Türkiye ile Mısır arasındaki ticari ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mısır'ın "ilk ve en önemli küresel ihracat noktasının" Türkiye olduğunu belirten Hatip, ülkesinin Türkiye'nin Afrika'daki "en önemli" ticaret ortaklarından biri konumunda bulunduğuna dikkati çekti.

Hatip, Türkiye ile Mısır arasında "çok sağlam ve dengeli" bir ticari ilişki bulunduğunu belirterek, bunun "sağlıklı ekonomik ortaklığın" göstergesi olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2023'te 6,9 milyar dolara ulaştığını, bunun 3,6 milyar dolarını Mısır'ın yaptığı ihracatın, 3,3 milyar dolarını da Türkiye'den Mısır'a yapılan ithalatın oluşturduğunu aktaran Hatip, bunun 2024 sonunda 8 milyar dolara ulaşabileceğini kaydetti.

Hatip, Türkiye ve Mısır'ın "çok çeşitli" alanlarda ihracatları olduğunu belirterek, bunun iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirdiğini söyledi.

Bakan Hatip, İki ülke arasında eylülde imzalanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 1. Toplantısı Ortak Bildirisi'nin "Mısır ve Türkiye arasındaki işbirliğinde yeni bir sayfa açılması ve karşılıklı fayda ve dayanışmaya dayalı yeni işbirliği yollarının keşfedilmesi yönünde bir dönüm noktası" olduğunu ifade etti.

- YENİ SANAYİ PARKLARI

Kahire ve Ankara'nın, Mısır'da iki yeni sanayi parkı geliştirme konusunda anlaştıklarını kaydeden Hatip, "Yeni idari başkentte yer alan ve 2,1 milyon metrekarelik alanı kapsayacak ilk projenin 120 milyon dolara mal olması bekleniyor. İkinci proje ise Yeni Ekim Şehri'nde yer alacak ve 2,6 milyon metrekarenin üzerinde olacak." dedi.

Hatip, Mısır ve Türkiye'nin "ortak girişim projeleri ve yatırımlar için altyapı ve iş ortamını iyileştirerek, ticari alışveriş ve yatırımların önündeki engelleri ortadan kaldırarak" ticaret hacmini birkaç yıl içinde 15 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Ticaret hacmi, yatırım akışı ve projelere ilişkin rakamların "son derece tatmin edici" olduğunu ve ikili ilişkilerdeki ivmeyi yansıttığını dile getiren Bakan Hatip, "Bu stratejik ortaklığın sonuçlarının çok yakında görüleceğine dair inancım ve iyimserliğim tam." dedi.

- BÜYÜME KONUSUNDA KİLİT SEKTÖRLER

Bakan Hatip, hem ülkesinin hem de Türkiye'nin kimyasallar, petrokimyasallar, tekstil, hazır giyim, otomotiv, mobilya, inşaat malzemeleri, ilaç ve tıbbi malzeme alanlarında büyüme için iyi bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Hatip, telekomünikasyon, turizm ve inşaat dahil olmak üzere hizmet ticaretinde de "umut verici" fırsatlar olduğunu söyledi.

"Güçlü endüstriyel ve tarımsal kapasiteleri göz önüne alındığında Mısır ve Türkiye arasındaki ikili ticaretin büyümesi için önemli bir potansiyel var." diye konuşan Hatip, Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) daha geniş bir tarımsal ürün yelpazesini kapsayacak şekilde genişletilmesinin de ticaret fırsatlarını önemli ölçüde artıracağını dile getirdi.

Hatip, Türkiye'nin halihazırda "Mısır'ın en büyük ithalatçısı" konumunda olduğunu vurguladı.

Ülkesinin tarım ürünlerinin Türkiye pazarına erişiminin artırılmasının uluslararası rekabet gücünü artırabileceğine işaret eden Hatip, bunun karşılığında Mısır'ın da yerel talebi karşılamaya ve fiyatları istikrara kavuşturmaya yardımcı olan Türk tarım ürünlerinden faydalanabileceğini belirtti.

- ORTA DOĞU'DAKİ SORUNLAR

Hatip, İsrail'in Gazze'nin ardından Lübnan'a saldırıları başlatmasının ve Yemen'de İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere saldırmasının Orta Doğu'daki gerilimi yükselttiğini belirtti.

Orta Doğu'da devam eden çatışmalara ve istikrarsızlığa işaret eden Hatip, bu durumun bölgedeki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesini de engellediğini söyledi.

Hatip, Mısır'ın bu zorluklara rağmen, doğrudan yabancı yatırımlar için önde gelen ülkeler arasına girmeyi başardığını ifade etti.

- MISIR'DAKİ TÜRK YATIRIMLARI

Türkiye'nin Mısır'daki yatırımlarının 3 milyar dolara ulaştığını belirten Hatip, ülkedeki Türk yatırımlarının hızla arttığını vurguladı.

Hatip, Türk yatırımlarının sadece tekstil sektöründe 50 binden fazla Mısırlıya istihdam sağladığını dile getirdi.

Türk yatırımlarının artmasının, Mısır'ın küresel ihracatına büyük katkı sağladığını belirten Hatip, "Mısır'daki Türk yatırımcıların çoğu Türkiye'den ürün ithal ediyor. Bu da karşılıklı faydayı gözler önüne seriyor." diye konuştu.

Hatip, Mısır hükümetinin, Türk yatırımcıları desteklemek amacıyla Yatırım ve Serbest Bölgeler Genel İdaresi bünyesinde özel bir birim kuracağını da duyurdu.

- AFRİKA'DA İŞBİRLİĞİ

Hatip, Mısır ile Türkiye arasındaki işbirliğini artırmak için Afrika'da "geniş bir alan" olduğunu vurguladı.

İnşaat şirketlerinin Afrika'da birlikte çalışabileceğini ifade eden Hatip, Mısır'ın Türk ürünlerinin Afrika pazarına ulaşması için lojistik bir merkez olabileceğini kaydetti.

Hatip, Afrika ülkelerinin gümrüksüz ticaret yapabilmesini amaçlayan Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşmasının (AfCFTA) tamamen uygulanır hale gelmesinden sonra bölgedeki ticaret ve yatırım fırsatlarının artacağına dikkati çekti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubatta Mısır'ın başkenti Kahire'ye yaptığı ziyaretin ardından eylülde Ankara'ya gelmişti.

Ziyaret sırasında iki lider, özellikle ticaret ve yatırım alanlarında ikili işbirliğini geliştirmeye yönelik 17 yeni anlaşma imzalamıştı. İki lider ayrıca, Türkiye ve Mısır arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı için ortak bir bildiri imzalamıştı.