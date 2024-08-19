İkinci çeyrek işsizlik rakamları açıklandı

TÜİK, 2024 yılı ikinci çeyrek (Nisan-Haziran) İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 156 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,3, kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,6 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 205 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 49,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,0 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI

İşgücü 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 228 bin kişi artarak 35 milyon 817 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,3, kadınlarda ise yüzde 36,8 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,7, kadınlarda ise yüzde 21,5 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAMIN BÜYÜK BİR KISMI HİZMET SEKTÖRÜNDE

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 56 bin kişi, inşaat sektöründe 43 bin kişi, hizmet sektöründe 157 bin kişi artarken sanayi sektöründe 50 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,7'si tarım, yüzde 20,5'i sanayi, yüzde 6,7'si inşaat, yüzde 58,1'i ise hizmet sektöründe yer aldı.