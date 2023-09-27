Ticaret Bakaný Ömer Bolat, Ankara Ticaret Odasý'nýn (ATO) 29. Dönem 11. Olaðan Meclis Toplantýsý'na katýldý. ATO Baþkaný Gürsel Baran'ýn ATO'nun çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdiði toplantýda ayrýca ATO yönetim kurulu ve meclis üyeleri de yer aldý. Bakan Bolat, burada yaptýðý konuþmada Ankara'nýn 2022'de 12 milyar dolarýn üzerinde ihracat yaptýðýný belirterek, "Bu yýl da 8.2 milyar dolar ihracat yaptý. Türkiye'nin ihracatýnda 4. sýrada. Ankara'yý tebrik ediyoruz. ATO ailesini de gönülden kutluyoruz. Bu baþarýda iþçimizden mühendisimize, sanayicimizden giriþimcimize, çiftçimizden emekçilerimize, memurumuzdan esnafýmýza varýncaya kadar tüm vatandaþlarýmýzýn katkýsý var. Allah hepsinden razý olsun" dedi.

"BAÞARIDA BÜYÜK ROL OYNAMIÞTIR"

20 yýldan bu yana siyasi istikrar, güven ortamý ve güçlü ve güvenilir siyasi yönetim olduðunu belirten Bakan Bolat, "Dünyada saygýn bir dýþ politika ve bunu uygulayan 21 yýllýk yönetimin katkýlarý bu baþarýda büyük rol oynamýþtýr. Dünyada da bu anlamda büyük bir saygýnlýk görmekteyiz Türkiye olarak" diye konuþtu.

"ANKARA, BÜYÜK BÝR AÞAMA SAÐLADI"

Mal ihracatýnýn yaný sýra hizmet ihracatýnýn da önemli olduðunu ifade eden Bakan Bolat, "Ankara bu noktada da önde gidiyor. Saðlýk turizminde Türkiye'nin en iyi vilayetlerinin baþýnda geliyor. Diðer hizmetler sektöründe de Ankara'mýz büyük atýlým yaptý. Savunma sanayiinde ülkemizin kalesi mertebesinde Ankara. Eskiden sadece memur þehri olarak bilinen Ankara, artýk hizmet ticareti, bunun yanýnda imalat sanayii, makine sanayii alanlarýnda da büyük bir aþama saðladý. Bu da Türkiye'mizin 20 yýlda geçirdiði büyük dönüþüme Ankara'nýn çok iyi bir þekilde uyum saðladýðýný ve bu fýrsatlardan istifade ettiðini göstermektedir" dedi.

" 365 MÝLYAR DOLAR DÖVÝZ GELÝRÝ KAZANACAÐIZ"

Bakan Bolat, Türkiye'nin hizmet ihracatýnda 2022'de 90 milyar dolara ulaþtýðýný ifade ederek, "2002'de 14 buçuk milyar dolardý. Turizmde hava, kara, demiryolu taþýmacýlýðý, saðlýk turizmi, eðitim hizmetleri, biliþim ve yazýlým ihracatý ile bunlarý baþaracaðýz. Orta Vadeli Plan'a göre bu yýl 255 milyar dolar mal ihracatý ve yaklaþýk 110 milyar dolar da hizmet ihracatý ile toplamda 365 milyar dolar döviz geliri kazanýyoruz inþallah" ifadelerini kullandý.

"DEPREM BÖLGELERÝNÝN ÝCRASI VE ÝNÞASI EN ÖNEMLÝ HEDEFLERÝMÝZ"

Esas hedeflerinin enflasyonla mücadele olduðunu aktaran Bakan Bolat, "Önümüzdeki yýlýn ortalarýndan itibaren enflasyonun artýk hýzlý bir þekilde iniþe geçmesini saðlamak, gelecek yýlý yüzde 33 civarýnda tamamlamak, bunun yanýnda yatýrým, üretim, istihdam ve ihracat hedeflerimizin geliþmesinden asla vazgeçmedik. Deprem bölgelerinin ayaða kaldýrýlmasý, kalýcý konutlarýn tamamlanmasý ve oradaki ekonomik faaliyetlerin yeniden hýzlandýrýlmasý, oralarýn eskisinden çok daha güzel, yaþanabilir, ideal þehirler bakýmýndan ayaða kaldýrýlmasý hedefimizden asla vazgeçmedik. Bütün gücümüzle enflasyonla mücadelenin yanýnda deprem bölgelerinin icrasý ve inþasý en önemli hedeflerimiz" dedi.

"ANINDA ÇÖZÜM ÝÇÝN YANINIZDAYIZ"

Bakan Bolat, ihracat için Ticaret Bakanlýðý olarak Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarýna uygun bir þekilde tüccarlarýn ihracat pazarlarýný arttýrmalarý için destek verdiklerini ifade ederek, "Sevindirici bir geliþme olarak da önümüzdeki yýl, bakanlýðýmýzýn bütçesi de ihracat desteklerimiz de iki katýndan fazla bir þekilde artýrýlýyor. Bu da güzel bir geliþme olacak. Biz bakanlýk olarak sizlerin yanýndayýz. 7 gün 24 saat ihracat konusunda sýkýntýlarýnýzý bize ilettiðinizde anýnda çözüm için yanýnýzdayýz. Ankara'mýz 2022 yýlýnda 222 milyon lira ihracat desteklerinden faydalanmýþ. Bu yýl ilk 8 ayda 356 milyon lira Ankaralý firmalara ihracat desteði verdik. Finansman konusunda ihracatý geliþtirme þirketimiz ayný Kredi Garanti Fonu gibi sizlere ihracat kredisi için kefalet veriyor. Bunun yanýnda da Eximbank kaynaklarý yüzde 40 artýrýldý. Temmuz ayýnda 70 milyar liralýk kredi finansmaný ortaya çýktý. Hazine ve Maliye Bakanlýðýmýz ve Merkez Bankamýz ihracat için finansman noktasýnda azami desteði saðlýyor" ifadelerini kullandý.

"SEKTÖRLERDEKÝ ÇÜRÜK ELMALARI AYIKLAMA GAYRETÝ ÝÇÝNDEYÝZ"

Bakan Bolat, fahiþ fiyatlara iliþkin de þunlarý söyledi:

"Koronavirüs süreci ile maskede yaþanan fýrsatçýlýk ile baþlayan bazý ürünlerde haksýz ticari uygulamalar, fahiþ fiyat uygulamalarý karþýsýnda da hükümet olarak, bakanlýk olarak biz yetkilerimizi kullanarak bütün gücümüzle gayret ediyoruz. Bu noktada fahiþ fiyat uygulamasý ve haksýz ticaret uygulamalarýna karþý gereðini yapýyoruz. Denetlemeler ve gerekli muayedeleri kararlýlýkla uyguluyoruz. Otomotiv piyasasýnda haziran ayýnda göreve geldikten sonra aldýðýmýz tedbirler ile çip krizi ile baþlayan süreçteki sýkýntýlar çok büyük ölçüde sona erdi. ATO'daki arkadaþlarýmýzdan da bu konuda büyük destek aldýk. Diðer sektörlerde de, emlak piyasasýnda da sizlerle iþ birliði yapýyoruz. Sektördeki çürük elmalarý ayýklama gayreti içindeyiz. Bu konuda kanunlarýn, yönetmeliklerin bizlere verdiði yetkileri en hýzlý ve titiz bir þekilde kullanýyoruz ve bundan çekinmeyeceðiz. Amacýmýz ticaret düzgün ve dürüst þekilde yapýlsýn. Alýcýnýn da, tüketicinin de, satýcýnýn da kazanacaðý makul fiyatlarda ve istikrarlý þekilde iç piyasa ortamýný saðlamak."

"ÝKÝNCÝ ELDE PÝYASA FÝYATLARINDA YÜZDE 10-15 DÜÞÜÞLER VAR"

Bakan Bolat, ikinci el otomotiv piyasasýna iliþkin, "Ýnternetin geliþmesiyle birlikte ilan sitelerinin yaygýnlaþmasý, bazý kiþilerin bu ilan sitelerinde fiyat þiþirme manipülasyonlarý maalesef birçok sektörde can yakýyor. Bu ilanlara iliþkin yönetmelikler çýkardýk ve sahte ilanlara iliþkin aðýr cezai muayedeleri uygulayacaðýmýz yönetmelik deðiþiklikleri yaptýk, bunlarýn neticesini görmeye baþladýk. Otomotiv piyasasýnda ikinci elde piyasa fiyatlarýnda yüzde 10-15 düþüþler var. Birinci elde artýk stoklar ortaya çýkartýlmak zorunda kalýndý, 'araç yok' kelimesi artýk gündemden büyük ölçekte düþtü. Birinci elde de sýfýr otomotivde kolay kolay zam yapýlamayan bir süreci yaþýyoruz. Gýda ve marketlerle ilgili de yoðun denetimlerimizi yapýyoruz. O konuda da çalýþmalarýmýz devam ediyor. Denetimlerimiz artýyor ve artacak. Tarým ve Orman Bakanlýðý, Hazine ve Maliye Bakanlýðý, Ticaret Bakanlýðýmýz olarak Gýda Fiyat Komitesi çalýþmalarýna devam ediyor" dedi.

ATO Baþkaný Baran ise yaptýðý konuþmada, uzun zamanda Türkiye'nin ekonomisinde gündemde olmayan enflasyonun tekrar ortaya çýktýðýný ve ekonominin en önemli sorunu haline geldiðini hatýrlatarak, "Reel sektör olarak enflasyonla mücadeleyi önemsiyor ve destekliyoruz. Enflasyon canavarý varlýðýný sürdürürken büyüyen ve kalkýnan ülke örneði yok. Enflasyon her þeyi önünde sürükleyen bir sel misali ekonomilerde tahribat oluþturuyor" dedi.

Baran, büyümenin ivmesinin devamýnýn istikrar ve refah açýsýndan önemli olduðunu belirterek, "Bu nedenle büyümenin sürdürülebilir ve kalýcý olmasýný saðlamak zorundayýz. Bunun için daha çok yatýrýma ihtiyacýmýz var. Yatýrým ve üretimi geliþtirmek ve sürdürmek için de finansal kaynak ihtiyacýmýz devam ediyor" diye konuþtu.

Türkiye'nin coðrafi konum avantajý, dinamik ve esnek üretim yapýsýyla küresel ekonominin üreticisi ve tedarikçi olma yönünde güçlü bir aday olarak ön planda yer aldýðýný aktaran Baran, þunlarý söyledi:

"Bunu saðlayabilmek için de reel sektörün sorunlarýný çözmek gerekiyor. Ýþ dünyamýzýn son dönemde yaþadýðý sorunlarýn en baþýnda finansmana eriþim geliyor. Finansman ihtiyacý ve enflasyon iþletmelerin önünü görmesine engel oluyor. KOBÝ kredilerinde yaþanan daralma, sektörleri olumsuz etkiliyor. Büyüme hedefine ulaþmak, istihdamý korumak ve ihracatý geliþtirmek için mevcut üretim kapasitesini korumak zorundayýz. Yaptýðýmýz toplantýlarda Hazine ve Maliye Bakanýmýz 6 aylýk bir süre sonunda krediye eriþim sorununun yaþanmayacaðýný söylemiþti. Biz bu sürece bir an önce varmak zorundayýz."

"ENFLASYON CANAVARINDAN KURTULMADAN ÜLKEMÝZDE HÝÇBÝR KESÝMÝN RAHAT NEFES ALMASI MÜMKÜN DEÐÝL"

Baran, üyelerin yüksek enflasyon nedeniyle yaþadýðý zorlu dönemin de finansman ihtiyacýný artýrdýðýný söyleyerek, "Yüksek enflasyon nedeniyle oluþan fiktif karlar iþletmelerimizin vergi yükünü artýrýrken, sermayelerinin erimesine yol açýyor. Bu süreçte 'enflasyon muhasebesi' uygulanmasý talebini bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Enflasyonla mücadele bugün sadece Türkiye'nin deðil, geliþmiþ ülkelerin de en önemli konusu. Bu konuda hükümetimizin attýðý adýmlarý destekliyoruz. Enflasyon canavarýndan kurtulmadan ülkemizde hiçbir kesimin rahat nefes almasý mümkün deðil" deðerlendirmesini yaptý.

Baran, tüm sektörlerin istihdam edilecek personel konusunda sýkýntý yaþadýðýna vurgu yaparak, "Bu konuyu Milli Eðitim Bakanýmýz baþta olmak üzere diðer bakanlarýmýzý da ziyaretlerimizde dile getirdik. Depocudan muhasebeciye, pazarlamacýdan sývacýya kadar her alanda meslekli çalýþana ihtiyacýmýz var. Gençlerimizin çoðu üniversite eðitim imkanýna kavuþtuðu için haliyle masa baþý iþlerde istihdam edilmek istiyor. Bu durum da istihdam piyasasý ile iþ piyasasý arasýnda bir dengesizlik oluþturuyor" diye konuþtu.

Toplantý, basýna kapalý olarak devam ediyor.