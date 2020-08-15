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Ekonomi

İkinci el araç satışında güvenli ödeme sistemi zorunlu hale geldi

Adalet Bakanı Abdülhamid Gül, güvenli ödeme sisteminin ikinci el araçlar için de zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

IHA15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:43 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:43
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "3 Şubat’ta tüm noterlerde uygulanmaya başlayan güvenli ödeme sistemi, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle ikinci el araç satışlarında zorunlu hale geldi. İşlem güvenliğini temin edecek uygulama vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Ticaret Bakanlığının, "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından söz konusu yönetmelikle ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Gül, paylaşımında, "3 Şubat’ta tüm noterlerde uygulanmaya başlayan güvenli ödeme sistemi, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle ikinci el araç satışlarında zorunlu hale geldi. İşlem güvenliğini temin edecek uygulama vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kulladı.

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