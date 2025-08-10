İkinci el aracını internet üzerinden satmak isteyen vatandaşlar, kendilerini alıcı gibi tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. Mağdurlar, birçok kişinin haberdar olmadığı mobil bankacılıktaki 'ödeme iste' sistemini kullanarak tuzağa düşürülüyor. Kendilerini alıcı gibi tanıtan dolandırıcılar, güven kazandıktan sonra satıcıya, kapora göndereceklerini söylüyor. Ardından da mobil bankacılık uygulamalarının "ödeme iste" özelliğini kullanarak satıcıyı tuzağa düşürüyor. Satıcı, onay butonuna bastığında ise 50 bin TL'ye varan tutarlar, dolandırıcıların hesabına aktarılıyor.

'TUTAR SİZE AKTARILACAKTIR' NOTU DİKKAT ÇEKTİ

Dolandırıcıların tuzağına düşen Asaf adlı sosyal medya kullanıcısı, telefonla kendisine ulaşan kişinin "Aracınızı beğendik, pazarlık yapmadan kapora göndereceğiz" dediğini, ardından banka uygulamasına düşen bir bildirimi gördüğünü anlattı. Paylaşımında, "Uygulamaya girdim, '10 bin TL ödeme isteği' gelmiş. Sonra fark ettim ki bu bir ödeme talebi. Onaylasam benim hesabımdan para gidecekmiş" dedi. Bildirimde hırsızların açıklamaya yazdığı "Bu tutar size aktarılacaktır" notu da dikkat çekti.

İPTAL ETMEKTE PEK MÜMKÜN DEĞİL

Aynı dolandırıcılık yöntemiyle karşılaşan Tolga isimli kullanıcı ise bir şikayet platformunda, "Karşı taraf, internetten onay butonuyla para gönderdiğini söyledi. Butona bastım, hesabımdan 50 bin TL çekildi. Bankayı aradım, işlemi iptal edemediklerini söylediler" şeklinde başına geçenleri anlattı.

"İYİCE OKUYUN" UYARISI

Dolandırıcıların yeni yöntemiyle ilgili konuşan Siber Güvenlik uzmanı Ersin Çahmutoğlu, şunları kaydetti: "Ödeme iste, aslında borç-alacak ilişkilerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş bir sistem. Ancak dolandırıcılar, özellikle ikinci el satış platformlarında bu özelliği kötüye kullanıyor. Mağdurlar genellikle kapora beklerken gelen bildirimi para transferi zannediyor. Kapora gönderecek olan kişinin, bunu sıradan transfer ile yapması gerekir. Bunların önüne geçebilmek için bankalar bu sistemi talebe göre açmalıdır. Bu tür işlemlerde bankalardan gelen bildirimler iyice okumalıdır."

KİRA ÖDEMEYİ HATIRLATIYOR

"Ödeme iste" sistemiyle, para göndermesi istenen kişinin IBAN numarası, ismi, talep tutarı ve talep geçerlilik süresi banka üzerinden giriliyor. Karşı tarafa kendi bankası, uygulama üzerinden uyarı yolluyor ve gönderi yapılıp yapılmayacağını soruyor. Onay verildiği takdirde FAST üzerinden para yollanıyor. "Ödeme iste", kiracıya kira ödemesinin hatırlatılması, öğrenciye harçlık gönderilmesi, borçluya ek süre verilmesi gibi konularda kolaylık sağlıyor.

6 ay 6 bin km ihlaline 52 milyon TL ceza

İkinci el oto için yeni karar

Noterlik Kanunu değişiyor