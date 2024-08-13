İkinci el araç satışlarında yeni dönem başlıyor! 2025 yılında devreye alınacak

İkinci el araç satışlarında yeni dönem başlıyor... Buna göre aracını satmak isteyen e-Devlet üzerinden bildirmek zorunda olacak. 2025 yılından itibaren yetkisiz hiçbir araç ilana çıkamayacak. İşte detayları...

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞINDA YENİ DÖNEM



Otomotiv sektöründe yeni dönemin kapıları açıldı. Bu yenilikle birlikte 2. el araç satışlarında e-Devlet sürecine giriliyor. Yeni uygulama, aracını galeri veya yetkili satıcı üzerinden satmak isteyenleri ilgilendiriyor.

ARACINI SATMAK İSTEYEN NE YAPACAK?



2. el aracını çevrim içi satmak isteyen müşteriler önce e-devlet sitesine giriş yapacak ve burada bulunan araçlarım kısmına girecek. Ekim ayı itibarıyla bu alana başta ilan doğrulama olmak üzere pek çok başlık eklenecek. Ve kimlik doğrulama, ilan doğrulama yaptıktan sonra ancak öyle araçlarını satışa koyabilecek.

2025 YILINDA DEVREYE GİRİYOR



2025 yılından itibaren yetkisiz hiçbir araç ilana çıkamayacak. Vatandaş, galeri sahipleri ve otomotiv uzmanları, ticaret bakanlığının uygulamaya aldığı bu sistemden oldukça memnun olduğunu belirtti.