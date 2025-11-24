İkinci faz ilerleme raporu açıklandı! Dijital Türk Lirası Projesi'nde yeni gelişme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yürütülmekte olan Dijital Türk Lirası Projesi'nin ikinci faz ilerleme raporu yayımlandı.

TCMB'den yapılan duyuruda, Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi'nin ikinci faz çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, hazırlanan "Dijital Türk Lirası İkinci Faz İlerleme Raporu"nda programlanabilir ödemeler, çevrimdışı ödemeler ve birlikte çalışabilirlik başta olmak üzere çalışmaların güncel durumunun paylaşıldığı bildirildi.

Yayımlanan raporda, 2023 yılı sonunda yayımlanan Dijital Türk Lirası Birinci Faz Değerlendirme Raporu'nun ardından ikinci faz kapsamında çalışmalara başlandığı ifade edilerek, çalışmalar, değerlendirme raporunda da belirtilen mahremiyet, teknolojik ve mimari esneklik, birlikte çalışabilirlik, önce zarar vermeme ve tek bir finansal aracı kuruma bağımlı olmama ilkeleri çerçevesinde sürdürüldüğü aktarıldı.

Dijital Türk lirası ile yenilikçi kullanım alanları için bir altyapı ve tamamlayıcı bir ödeme kanalı oluşmasının hedeflendiği belirtilen raporda, ödemelerde yeknesaklığın sağlanacağı ve finansal kapsayıcılığın artacağının öngörüldüğü vurgulandı.

- BİRİNCİ FAZDA GELİŞTİRİLEN PROTOTİP SİSTEMİN ASGARİ ÇALIŞIR ÜRÜN SEVİYESİNE GETİRİLMESİ PLANLANIYOR

Raporda, Türk lirasının dijitalleşmesiyle birlikte güvenilirliğinin ve egemenliğinin korunması ve ödemelerde verimliliğin artırılmasının amaçlandığı kaydedilirken, Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi'nin ikinci fazında da teknoloji paydaşlarıyla eşgüdüm içerisinde dijital para alanındaki faaliyetlere devam edildiği bildirildi.

Bu kapsamda, birinci fazda geliştirilen prototip sistemin olgunlaştırılarak asgari çalışır ürün seviyesine getirilmesine ve finansal aracı kurumların sisteme dahil olmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılan raporda şunlar kaydedildi:

"Programlanabilir ödemeler ve çevrimdışı ödemeler ikinci faz çalışmalarının odağında yer almaktadır. Ek olarak, sınır ötesi ödemelere yönelik kavram ispatı niteliğinde çalışmalar, TCMB bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Projenin teknolojik altyapısına yönelik çalışmaların yanı sıra, hukuki ve iktisadi boyutuna dair çeşitli analiz ve hazırlık çalışmaları da yürütülmüştür. Bu kapsamda, dijital Türk lirasının finansal sistem üzerindeki olası etkilerini değerlendirmek amacıyla simülasyon çalışmaları yapılmaktadır. Çalışmaların çıktıları önümüzdeki süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır. Projenin birinci fazında olduğu gibi, ikinci fazında da pilot testler yapılacaktır. Bu kapsamda, sistem iyileştirmeleri, yeni işlevler ve farklı senaryolar test edilecektir. Gerçekleştirilecek pilot testin, sistemin özelliklerini ve performansını daha kapsamlı ölçebilmek adına anlık kullanımı artıracak senaryolar içermesi planlanmaktadır."

- DİJİTAL TÜRK LİRASININ TEKNOLOJİK, HUKUKİ VE İKTİSADİ BOYUTLARINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Raporda, ikinci faz kapsamında Dijital Türk Lirası Sistemi olgunlaştırılırken programlanabilir ödemeler ve çevrimdışı ödemeler alanında ilerleme kat edildiği ifade edilirken, finansal aracı kurumların entegrasyonu, dijital kimliğin dijital para özelinde uygulanması, dijital varlıkların kullanımı ve sınır ötesi ödemeler gibi birlikte çalışabilirliğe dair çalışmaların da yapıldığı kaydedildi.

Dijital Türk lirasına ilişkin gereksinimler, ilkeler ve yaklaşımlar Proje'nin ilk fazında belirlendiği ifade edilen raporda şunlar kaydedildi:

"Dijital Türk Lirası İkinci Faz İlerleme Raporu çalışmaların mevcut durumuna dair bilgi vermeyi amaçlamaktadır. İkinci faza ilişkin değerlendirme raporu ise bu faz tamamlandıktan sonra yayımlanacaktır. Ayrıca, çalışmaların alt başlıklarının ayrıntılı ele alındığı ek dokümanların da yayımlanması planlanmaktadır."

Raporda, Dijital Türk lirasının teknolojik, hukuki ve iktisadi boyutlarına ilişkin çalışmaların da devam ettiği belirtilirken, yapılmakta olan çalışmaların sonuçlanmasıyla ikinci fazın tamamlanması planlandığı vurgulandı.

Dijital Türk Lirası Projesi'nin ikinci faz ilerleme raporunda İkinci fazın tamamlanmasının ardından, dijital Türk lirasının tedavülüne ilişkin karar verilmesi halinde yasal düzenlemeler dahil ilgili süreçlerin yürütüleceği üçüncü faz çalışmalarına geçilmesinin hedeflendiği bildirildi.