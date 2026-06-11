İkinci oturum başladı! Tarımın geleceği TürkMedya Zirvesi'nde şekilleniyor

Sürdürülebilir tarımın geleceği, gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve tarımda teknolojik dönüşüm gibi sektörün öncelikli başlıklarının ele alındığı TürkMedya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 2026'nın ikinci oturumunda tarım sektörünün paydaşları bir araya geldi.

Oturumda soruları cevaplayan Tera Yatırım Teknoloji Holding YK Bşk. Vk. ve Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın, "Tarımdaki değişimi bizzat görüyorum. Çocukluğumdan beri bu işin içerisinden geliyorum. Bugün ben burada daha çok tarıma dokunan, tarıma değinen şirketlerimizin faaliyetlerinden bahsedeceğim. Üretimin devamlılığı açısından, verilme açısından çok önemli. Siz burada üretim yaparken rekabet çok önemli. Rekabetçi olmanız için de minimum maliyetlerle üretim yapmanız lazım. Hasatta bu işin çok önemli bir maliyeti. Dolayısıyla biz tarımda verimliliğe katkı yapmak düşüncesindeyiz. Bununla beraber finansa erişim son derece önemli." ifadelerini kullandı.

TÜME Yönetim Kurulu Üyesi Cem Seven de burada yaptığı açıklamada, "Dünyanın tarıma "merhaba" dediği topraklardayız. Bununla gurur duymanın yanında, tarımı çok daha ileri seviyelere çıkarmamız gerekiyor. Bizim ülkemiz tarımı ilerletmek için muazzam bir potansiyele sahip. Tarımın geleceğini konuşmak için bir aradayız. Ancak şunu hatırlayarak başlamamız gerektiğini düşünüyoruz . Ayaklarımızı bastığımız bu topraklarda 12.000 yıl önce tarımın ilk adımı atıldı. Yani burada tohum toprakla buluştu, yine bu coğrafyada insan hayvanı evcilleştirdi. Yani dünyanın tarıma "merhaba" dediği topraklardayız. Bunun haklı gururu içindeyiz. Ancak hepimiz farkında olmamız gereken aynı şekilde de bir sorumluluk hissediyoruz bununla ilgili. Bu sorumluluk yine bu topraklarda, bu coğrafyada tarımı ileriye götürmemiz gerekiyor." dedi.

Seven, açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü:

Tarımı ileriye götürmemiz gerektiğini düşündüğümüzde acı bir gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. Tarımı ileriye götürecek gençlerimiz ne yazık ki bugün köylerden, tarımdan, üretimden uzaklaşıyor. Onları kaybediyoruz. İşte TÜM'e tam bu farkındalığı gördüğü an kurulma ihtiyacını hissettim. Bizler şunu fark ettik, gençleri, tarımı ve teknolojiyi aynı çatı altında tutmadığımız sürece Türkiye'nin gıda güvenliğini sağlama şansımız olmadığını düşünüyoruz.

TARSİM Genel Müdür Yardımcısı Çelik:

Sürdürülebilir tarımın önemine değinen TARSİM Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Çelik, "Sürdürülebilir tarım çok basit bir ifadeyle günümüzde ve gelecekte ihtiyacımız olan gıda, giyim gibi birçok şeye en doğru şekilde, en verimli şekilde, en uygun koşullarda ve doğal kaynakları yok etmeden, mahvetmeden ulaşmamızdır. Tarım bunun içerisinde çok ciddi bir bölüm. Ve bunun da sürdürülebilir olması lazım, devam ediyor olması lazım. Ama tarım maalesef hepimizin de çok net ifade ettiği gibi her türlü riske açık. Ekonomik, sosyal, doğal afiyetler ve bunun dışındaki birçok riske açık ve bu riskleri biz kendi içerisinde şöyle değerlendirmemiz lazım. Bunların hangilerini yönetebiliriz, hangilerini yönetemeyiz? Çünkü öyle riskler var ki artık buna gücümüz yetmiyor. Geçen yıl karşılaştığımız risk, çok böyle mücadele edebileceğimiz, çözüm bulacağımız bir risk değil." şeklinde konuştu.

"EKSİ 17 DERECELERE DÜŞTÜĞÜNDE ARTIK YAPABİLECEĞİNİZ BİR ŞEY YOK"

"SİGORTA EN ÖNEMLİ ARGÜMANLARDAN BİR TANESİ"

Çelik sözlerini şu şekilde devam etti:

Yönetim noktasında artık biz kriz yönetiminden çıkıp risk yönetim noktasına geçmemiz gerekiyor. Sigorta da burada en önemli argümanlardan bir tanesi. Çünkü ne kadar teknolojik olarak, ne kadar yenilik olarak, ne kadar alternatif olarak üretim yapsanız da belli bir noktadan sonra az önce belirtildiği gibi çok güzel mekanizasyon örnekleriyle, teknoloji örnekleriyle üretim yapabiliyoruz. İneklerimiz nerede sağım yapılabileceğini, nerede yem yiyebileceğini biliyor ve yönlendirebiliyoruz. Ama o inek bir hastalıktan ya da yem zehirlenmesinden öldüğü anda çözümünüz orada belki de sigorta olabiliyor.