İkinci sondaj gemisi bu ay Akdeniz’de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz’de sondaj çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Fatih gemisinin sondajları devam ederken, biz geçtiğimiz yıl ikinci geminin de alımını gerçekleştirdik. O da Şubat’ın 20’si gibi Türk kara sularına girecek” dedi. Dönmez, TRT Haber’de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye’nin Milli Enerji ve Maden Politikası’nı iki yıl önce açıkladığını hatırlatan Dönmez, bu çerçevede yerli kaynakların azami ölçüde kullanılması ve ekonomiye kazandırılması konusunda bir dizi eylem planının açıklandığını vurguladı.

BÜYÜK REZERV VAR

Dönmez, yapılan son keşiflerle, ağırlıklı linyit olmak üzere yerli kömürde toplam 18.5 milyar ton civarında bir rezervin bulunduğunu kaydederek, yıllık üretimde de geçen yıl 101,5 milyon ton üretimle Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını hatırlattı. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla 7 kömür sahasının ihalesine çıkıldığını aktaran Dönmez, bu sahalarda üretime geçildiğinde yıllık yaklaşık 18-19 milyon ton kömür üretileceğini ve bunun da istihdamı artıracağını söyledi.

2.400 İŞÇİ ALINACAK

Dönmez, Işıklar bölgesinde devam eden sözleşme kapsamında özel şirket bünyesinde çalışanlar olduğunu anımsatarak, “Orada, yereldeki insanlarımız ‘Biz ne olacağız, bundan sonra devam edecek mi?’ diye sık sık soruyorlar. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Bu çalışan 2 bin 400 işçiyi aynı şartlarda TKİ’ye ait bir şirkete devralacağız ve hemen bitişiğindeki sahada istihdam edilmiş olacaklar ve üretim de devam edecek, bu konuda herhangi bir endişeye gerek yok. Önümüzdeki bir ay içinde, belki en geç iki ay içinde bu geçiş işlemlerinin hepsini tamamlamış olacağız” diye konuştu.

Geçen yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın miting esnasında halkla teması sırasında bin 500 işçi alınacağına ilişkin açıklama yaptığını hatırlatan Dönmez, “Mart’ın 3’ü, 4’ü gibi kura çekmek suretiyle bu bin 500 işçinin ilk partisi bin kişiyi inşallah almış olacağız. Öncelikle o yörede maden işlerinde çalışan yerlerimizden açığımızı gidermiş olacağız. Sonra da ikinci etapta da kalan 500 işçimizi almış olacağız. Orada da herhalde tahmin ediyorum nisan gibi süreci başlatırız diye düşünüyorum” dedi.

TRAKYA’DAN GAZ ÇIKTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trakya’da küçük bir doğalgaz keşfi yapıldığını duyurdu. Dönmez, Trakya’da birkaç yıldır çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Çalışmalardan sonra küçük bir doğal gaz keşfimiz oldu. Pazartesi günü sahayı inceleyeceğiz. Oradan detayları vereceğiz” ifadelerini kullandı. Yerli kaynaklardaki enerji üretiminin artırılacağını ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “2017’de bu oran yerli kaynaklar yüzde 45’ken, geçtiğimiz yıl biz yüzde 50’yle yaklaşık kapatmış olduk. 2019’da da çok iyi bir başlangıç yaptık. Ocak ayında yeril ve yenilenebilir kaynakların oranı yüzde 60 oldu, yüzde 40 ithal kaynaklar. Bu üretim de artacak” ifadelerini kullandı.