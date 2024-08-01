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Ekonomi

İkincisi Suudi Arabistan'da... Türkiye 2,4 trilyon dolarlık fırsat için ilk adımı attı

İlk tur müzakereleri tamamlanan Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasında serbest ticaret anlaşmasıyla (STA) karşılıklı yatırım ve ticaret artacak. İlk tur Türkiye'de bir araya gelen taraflar, müzakerelere çevrim içi toplantılar ile devam edecek ve ikinci tur müzakereleri için yılın son çeyreğinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelecek. STA kapsamında Türkiye'nin ihracatının birçok sektörde artması bekleniyor. Ayrıca KİK ülkelerinin gayri safi yurt içi hasılasının 2,4 trilyon doların üzerinde olduğu biliniyor.

AA1 Ağustos 2024 Perşembe 14:42 - Güncelleme:
İkincisi Suudi Arabistan'da... Türkiye 2,4 trilyon dolarlık fırsat için ilk adımı attı
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İlk tur müzakereleri tamamlanan Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) serbest ticaret anlaşmasıyla (STA), Türkiye'nin mal ihracatının tarımdan teknoloji yoğun sanayi ürünlerine kadar birçok sektörde artması amaçlanıyor.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından edindiği bilgilere göre, Türkiye ile Bahreyn, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'ın üye olduğu KİK arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin Ankara'daki ilk turu, ilgili ülke temsilcilerinin katılımıyla tamamlandı.

Müzakere süreci, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi tarafından bu yılın mart ayında imzalanan ortak bildiri çerçevesinde yürütülecek.

Anlaşmanın genel çerçevesinin çizildiği ve hukuki metinlerin değerlendirildiği ilk tur müzakerelerinde taraflar, teknik seviyede birbirlerinin talep ve beklentilerini dinledi.

Görüşmelerde, anlaşmanın mal ticareti, menşe kuralları ve prosedürleri, sağlık ve bitki sağlığı önlemleri, ticarette teknik engeller, gümrük işlemleri ve ticaretin kolaylaştırılması, hizmet ticareti, fikri mülkiyet hakları, yatırımların kolaylaştırılması, iş insanların dolaşımı, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile dijital ticaret fasılları detaylı şekilde değerlendirildi.

AMAÇ ÖZEL SEKTÖRE YENİ İMKANLAR SAĞLAMAK

Türkiye'nin milli geliri geçen yıl Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 trilyon dolar sınırını aşarak 1 trilyon 118 milyar dolara yükseldi. Son yıllarda önemli ekonomik gelişmeler kaydeden KİK ülkelerinin gayri safi yurt içi hasılası da 2,4 trilyon doların üzerine çıktı. Uluslararası kuruluşlarca yapılan tahminler çerçevesinde söz konusu rakamın 2050 yılında 6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Bu kapsamda, küresel ekonomik konjonktüre uygun, özel sektöre yeni imkanlar sağlayacak, mal ticareti ile sınırlı kalmayan, "kazan-kazan" perspektifi ile tarafların işbirliğine katkıda bulunan bir anlaşma oluşturulması amaçlanıyor.

Türkiye ve KİK arasında serbest ticaret anlaşması imzalamasıyla, ikili ticaret hacminin artması öngörülüyor. Mal ticaretinde Türkiye'nin KİK pazarında rekabetçi olduğu tarımdan teknoloji yoğun sanayi ürünlerine kadar birçok sektörde büyüme bekleniyor.

Ayrıca, hizmet ticaretinde telekomünikasyon, müteahhitlik ve sağlık turizmi dahil çeşitli sektörlerde küresel anlamda markalaşan birçok Türk firması, Körfez ülkelerinde aktif rol alıyor. Türk müteahhitlik sektörü, KİK üyesi ülkelerde bugüne kadar değeri 77,5 milyar dolar olan 856 projeyi tamamladı.

Körfez ülkeleri de Türkiye'ye gıda, lojistik, taşımacılık, ilaç ve hastane işletmeciliği sektörlerinde, altyapı yatırımları ile teknoloji alanında yatırım yapmayı hedefliyor.

  • türkiye
  • Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi

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