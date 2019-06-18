29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8676
  • 6,5705
  • 253.648
  • 92.576
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

2’si kanser olmak üzere 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikisi kanser olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, bu ilaçlardan 39’unun yerli üretim olduğunu belirtti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmi web sitesinde SGK Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını duyurdu.
 
Yeni düzenleme ile birlikte toplamda 8 bin 554 ilacın geri ödeme listesinde yer aldığını ifade eden Zehra Zümrüt Selçuk, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurt içi ilaç sayısı 8 bin 173’e ulaştı” ifadelerini kullandı.
 
2018 yılında 70’i kanser olmak üzere 570, 2019 yılında da 34’ü kanser olmak üzere 268 ilaca doğrudan erişim imkanı doğduğunu anlatan Bakan Selçuk, “Kanser hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçlardan 626’sı yurt içi, 70’i yurt dışı olmak üzere toplamda 696 ilaç Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından geri ödeme kapsamına alınmıştır” ifadelerini kaydetti.
 
Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” dedi.

Şanlıurfa´da 6 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul Havalimanı'nda müthiş yenilik: 18 saniyede geçilecek

İstanbul Havalimanı'nda müthiş yenilik: 18 saniyede geçilecek

55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Tarih belli oldu

Tarih belli oldu

Terör operasyonunda yakalanan 30 şüpheli parti üyesi çıktı

Terör operasyonunda yakalanan 30 şüpheli parti üyesi çıktı

'Enflasyona Endeksli Konut Kredisi' kampanyasına bir banka daha katıldı

'Enflasyona Endeksli Konut Kredisi' kampanyasına bir banka daha katıldı

'Yıldırım 3, İmamoğlu 1'

'Yıldırım 3, İmamoğlu 1'

Yemen'de Husilere ait füze fırlatılırken patladı: İranlı uzmanlar öldü

Yemen'de Husilere ait füze fırlatılırken patladı: İranlı uzmanlar öldü

Cevizden ayıklayıp atıyoruz ama... Faydası inanılmaz!

Cevizden ayıklayıp atıyoruz ama... Faydası inanılmaz!
 

POPÜLER HABERLER

Şanlıurfa´da 6 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa´da 6 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı

Sosyal medyada kasları konuşuluyor...

Sosyal medyada kasları konuşuluyor...

Bu araba pazarında yok yok: İstanbul'un en büyük pazarından 90 fırsat seçtik

Bu araba pazarında yok yok: İstanbul'un en büyük pazarından 90 fırsat seçtik

Dolunay hayran bıraktı...

Dolunay hayran bıraktı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA