İlan Resmi Gazete'de: En az 22 bin TL maaşla 2 bin memur alınacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022-2023 yılı KPSS puanı esas alınmak suretiyle en az 22 bin TL maaşla çalışacak 2000 memur alınacağını duyurdu. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda, alınacak memurların 650'sinin İstanbul, 211'inin Ankara ve 100'ünün İzmir'de istihdam edileceği belirtildi.

Akşam'da yer alan habere göre; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan iş ilanında, yazılı veya sözlü sınavın yapılacağı bildirildi. Ayrıca en az 65 KPSS (A) puanı şartı bulunuyor.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İLANINA BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER

Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir Uzman Yardımcılığı ilanına başvurmak için en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, işletme, iktisat, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini tamamlamış olmak gerekiyor.

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Gelir Uzman Yardımcılığı başvuru şartlarından bazıları şu şekilde;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen ilana başvurular 21 Kasım 2023 tarihi itibari ile başladı. Son başvuru tarihi ise 30 Kasım 2023 saat 17:00 olarak belirtildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan memur alımı ilanına başvuru yapacak adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki 'Online Sınav Sistemi'ne kayıt olarak, sistemde bulunan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.



- Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

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