Kimliğini gizleyerek otomobil, ev ve her çeşit taşınmaz ilanı verenlerin önü kesiliyor. 1 Kasım'dan itibaren e-Devlet veya Web Tapu üzerinden kimlik doğrulaması yapılacak. Kendi malı olmayan ya da satmaya yetkili olmadığı ürünler için ilan verenlere 100 bin lira ceza kesilecek.

İlan sitelerinde gerçeği yansıtmayan, fiyat şişirmeleri ve aldatmacaları içeren ilanlar nedeniyle taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde alınan önlemlerin bir yenisi daha yürürlüğe 1 Kasım itibarıyla giriyor. İlan sitelerinin tamamında kişiler kimliğini doğrulayarak, satılacak malın üzerinde veya yetkilisi olduğunu ispatlayarak satışını yapabilecek. Bu konudaki doğrulama işlemleri e-Devlet veya Web Tapu üzerinden yapılacak.

MANİPÜLASYONA SON

Ticaret Bakanlığı tarafından yönetmelikte yapılan değişiklikler sayesinde ilan sitelerinde kimliğini gizleyerek sahte hesaplar üzerinden ilan veren ve piyasa fiyatlarını artıran kişiler engellenecek. Piyasanın çok üzerinde ve birden fazla ilan girerek piyasayı manipüle eden, bilgi kirliliği yaratan kişilere izin verilmeyecek. Yeni Şafak'ın haberine göre, Bu işlemin yapıldığının tespit edilmesi halinde de kişiler 10 bin TL'den 100 bin TL'ye uzanan cezalar ile karşı karşıya kalacak. Bununla birlikte, emlak komisyoncuları ve oto galericileri, sahip oldukları yetki belgeleri ile doğrulama yaparak, satışına yetkili oldukları taşıtı veya taşınmazı ilana koyabileceklerdir.

FİYATLARDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Ticaret Bakanlığı, yaptığı düzenlemelerle birlikte fiyatlardaki balonun sönmesini sağlamıştı. Uygulamaya girecek düzenleme ile araç ve taşınmaz ilanlarında yeni düşüşler de öngörülüyor. İlanların daha gerçekçi ve doğru olacağı, bunun yanı sıra yetki belgesi almış emlak ve araç satış işletmelerinin öneminin artması bekleniyor. Böylelikle sektörde kayıt dışı çalışmanın da önemli ölçüde önüne geçilecek ve vergi kaybının da önüne geçilecek.

3 AŞAMADA SAHTE İLANIN ÖNÜNE GEÇİLECEK



Sahte veya yanıltıcı ilanların önüne geçilmesi için 3 aşama bulunuyor. Bunlardan ilki; satışa ya da kiralamaya uygun otomobil ve gayrimenkulün gerçekliğinin tespit edilmesi. İkinci olarak tespiti yapılan gayrimenkulün ilan verecek olan kişinin bu gayrimenkulle ilgili olan bağı veya bağlantısının olması. Son adımda ise ilan verenin gayrimenkul ile direkt bağı olmasa bile buna inandırması ve ispat etmesi.

DÜZENLEME ÖNCESİ ELDEN ÇIKARMA YARIŞI



İlan sitelerindeki kirliliğin giderilmesi ve adil bir rekabet ortamının oluşturulmasını amaçlayan yönetmelik değişikliği öncesinde, ilan sitelerindeki otomobil ve gayrimenkul ilanlarında patlama yaşandı. Sıfır araç alıp stoklayanlardan farklı isimlerle aynı aracı satan kişilere kadar herkes, düzenleme yürürlüğe girmeden önce elinden malını çıkarmak istediği için 1,2 milyon emlak ilanı ve 952 bin otomobil ilanı sitelerdeki yerini aldı.