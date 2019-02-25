Bakan Selçuk'tan 'ilave istihdama devlet desteği' müjdesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk 'İşverenlerimizin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız. İzleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz.' dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk "İşverenlerimizin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız. İzleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz." dedi.
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